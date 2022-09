Ana Bárbara revela cuál es el precio más alto que ha tenido que pagar por la fama

Más sincera que nunca, Ana Bárbara abrió su corazón durante su visita al programa Pinky Promise donde contestó varias preguntas de su público, como cuál ha sido el momento más duro de su vida y cómo lidia con la fama. La cantante también habló del papel primordial que ha jugado su prometido en casa con sus hijos: “No es el papá, pero él hace la labor de un papá y apoya mis decisiones y es muy importante”, confesó. La intérprete también dio detalles de las veces que ha tenido que levantar la voz y defenderse de las calumnias: “No me voy a dejar amedrentar por nadie”, explicó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante la tradicional ronda de preguntas del programa, Ana Bárbara reveló cuál ha sido el precio más caro que ha tenido que pagar por ser famosos. La cantante explicó que lidiar públicamente con problemas personales que deberían ser privados es, sin duda, lo más complicado: “Definitivamente el precio más caro es que salga una debilidad tuya en todos lados, que se sepa algo que te ha roto el alma, el corazón, como una ruptura de pareja y que se haga pública, es una de las cosas más grandes que he tenido que pagar, por ser conocida, por dedicarme al espectáculo. Yo sólo quería cantar”, añadió.

VER GALERÍA

Además de la exposición, en algunas ocasiones, también tiene que soportar las mentiras que se generan alrededor de su vida: “Todo lo sacan. Por otra, tener que soportar la calumnia, porque también he vivido muchas cosas tan injustas que sigo creyendo que no debía vivir y es por la fama, por ser conocida”, reconoció. Ana Bárbara también habló del momento más complicado que ha tenido que vivir y citó dos situaciones que le rompieron el corazón, la muerte de su hermana y su divorcio con El Pirru: “El peor golpe que le puedes dar a un ser humano es algo bien natural que es la muerte. Murió mi hermana a los 25 años siendo mamá de 3 hijos, de ese golpe difícilmente te levantas. El divorcio es otro golpe que, ahí te encargo, esos son dos golpes muy cañones, son duelos duros de llevarlos”.

Alza la voz ante la calumnia

Aunque es una mujer de paz, Ana Bárbara habló de la controversia que ha generado la autoría de su canción Fruta Prohibida: “Por ahí traigo una situación con una de mis canciones, por ahí un fan se la quiere adjudicar, pero no, jamás”. La cantante admitió que en el medio musical ha tenido que defenderse en varias ocasiones, muchas veces, de personas que en algún momento formaron parte de su vida: “Cuando eres mujer y has tenido una relación de pareja y esas relaciones las aprovechan porque te ven grande, te ven triunfando y dice: ‘¿Cómo puedo ponerle la pata en el cuello a tal persona que le está yendo muy bien?’, vulnerando y usando ese pequeño poder”.

VER GALERÍA

Ana Bárbara está convencida de que no se va a dejar vencer hasta demostrar que esta canción es suya, aprovechó para invitar a sus fans a no quedarse calladas: “La verdad es que cuando alguien hace las cosas mal y es malo, se queda en un intento, yo creo que es importante que siempre alcemos la voz las mujeres, porque hay abusos”. Reconoció que sus hijos son el motor que le dan fuerzas para no renunciar a la verdad: “Sí tienes que hablar, más cuando está implícita tu dignidad, tu honra, tu trabajo, el resultado. El ser mamá y defender el pan de tus hijos, por eso es bueno salir a decir: ‘No voy a dejar que un infame’, finalizó.