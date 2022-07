Ricky Martín rompe el silencio luego de que la demanda en su contra fuera archivada: ‘Me toca sanar’

Después de que Helga García, representante legal de Ricky Martin, confirmó a la agencia EFE que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, tomó la decisión de archivar el caso de abuso doméstico en el que se vio involucrado el cantante, luego de que su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, de 21 años, solicitara una orden de alejamiento en su contra por supuestamente ejercer violencia contra él, el cantante rompió el silencio. Visiblemente afectado por la situación que lo ha mantenido en vilo las últimas dos semanas, el puertorriqueño dio la cara al público y a la prensa en un clip en el que habló de la situación familiar que tristemente atraviesa.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con un semblante serio, Ricky hizo referencia al proceso legal que estaba enfrentando en su natal Puerto Rico: “Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de una mentira, desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales, lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz”, comentó en la primera parte de este mensaje.

VER GALERÍA

En otra parte, Ricky habló de la repercusión que estas supuestas acusaciones causaron en él y en el resto de su familia: “La mentira hace mucho daño, me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, no me pude defender antes, porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue”, comenta en otro momento de este video donde, en muchos momentos se le ve afectado por las repercusiones públicas y privadas que esta situación le trajo a su vida.

Ricky continúo asegurando que estará enfocado en sanar y en recuperar la paz que este proceso le quitó: “Hoy me toca sanar, porque estoy muy dolido, voy a encontrar calma y el silencio necesario volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice. Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos, insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Mucho amor”, comentó el cantante al finalizar este clip, momento en el que se le vio muy afectado, intentando contener las lágrimas.

VER GALERÍA

La justicia puertorriqueña archiva su caso

A través de sus redes sociales, esta mañana, el equipo legal de Ricky Martin emitió un comunicado donde dio a conocer que el proceso legal de su cliente fue archivado luego de que su demandante retirara la denuncia: “Ricky Martin fue reivindicado este jueves cuando la petición de la orden de la protección temporal emitida el pasado me de julio a petición del querellante quien acompañado de su abogada, la licenciada Jessica Bernal, expresó su intención de dejar sin efecto la orden que él mismo solicitó. A preguntas de la juez el querellante dijo haber tomado la decisión libre y voluntariamente. En todo momento, Ricky Martin y su equipo legal insistieron en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él, confianza que quedó confirmada con el resultado de la audiencia de hoy”, se lee en el documento.