Entre lágrimas, Christian Nodal habla de las críticas en su contra

Después de meses siendo el centro de atención de la prensa, tras su ruptura amorosa con Belinda, Christian Nodal se sinceró con su público colombiano durante su concierto de este fin de semana, sobre cómo le han afectado las críticas que ha recibido recientemente. Nodal pidió a sus seguidores empatía y le recordó a los medios de comunicación que sólo es un joven de 23 años que está intentando seguir con su vida tras ponerle punto final a su relación con la también cantante. Tras regresar a la soltería, Nodal ha tenido que lidiar con comentarios sobre su físico, sus nuevos tatuajes y hasta por las personas que están cercanas a él, como ha ocurrido en los últimos días que se ha dejado ver con la cantante argentina Cazzu con quien, se presume, está estrenando un romance.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Visiblemente conmovido, Christian le dijo a sus fans colombianos: “Me ha costado mucho llegar a este público tan bello que tengo hoy. No es justo que los medios, nada más por sacar dinero, hablando mal de mí, yo soy solo un ser humano como todos ustedes, con mis errores y mis defectos, yo solamente interpreto mis letras y mi música”, comentó el cantante. El intérprete de Ya no somos y seremos, no pudo evitar las lágrimas al decir: “Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años, la diferencia es que de lo mío todo mundo toma video, toma fotos y a ustedes no les están tomando videos cuando están actuando como ser humano todo el tiempo, ¿me entienden? Falta empatía en este mundo”, explicó.

VER GALERÍA

Esta no es la primera ocasión que Nodal que es blanco de señalamientos, recientemente, protagonizó un mal entendido con JBalvin luego de que el colombiano le hiciera una broma en redes: “Creo que hay que tener empatía y ser consciente de las redes, ahora mismo no es que la gente se meta a averiguar si es verdad o es mentira, la opinión no está mal, está bien, pero sí importa, si no tienes algo positivo que decir, hay que ser muy cuidadosos con lo que vas a tirar. Entonces Balvin yo creo que genuinamente le dio risa, a mí también, la cosa va que mi compa se metió con tres cosas con las cuales vengo cargando, es como el infierno de cada quien”, explicó hace unos días en entrevista con Ventaneando.

Nodal alza la voz para defenderse

En esta conversación Nodal explicó cómo las publicaciones en su contra han comenzado a afectar su carrera como cantante: “Yo he estado tratando de sanar, pero hay gente que no quiere olvidar el pasado. Por ejemplo, no pude llegar a un concierto en Medellín, como estoy envuelto en tantas, la gente no quiere creer que es porque hay cosas que no se concretaron”, explicó el cantante quien también se animó a decir que le gustaría dejar atrás su romance con Belinda: “Una relación que como otro ser humano te entregas, pero las cosas no salen bien, ¿sabes? Hay que ser consciente del poder que tienen las redes, porque cada vez que la he regado, la he tenido que pagar cara”, explicó.

VER GALERÍA

A pesar de mostrarse fuerte frente a sus fanáticos, para Christian no ha sido nada fácil lidiar con una ruptura de una manera tan pública, situación que en ocasiones lo ha orillado de retraerse: “Soy un ser humano y el hecho que no externe mis dolencias, no significa que no he estado en el piso destruido varias veces”, reconoció. Sobre la transformación que ha reflejado su imagen, Nodal aseguró que es una forma de expresar lo que está viviendo: “Quiero ser yo mismo, estoy medio loquito, por eso soy un vaquero diferente, pero al final del día amo mi música, amo a mis fans y amo al mundo entero”, agregó.