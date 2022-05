Ella es la guapa modelo sinaloense que se sospecha podría ser la nueva conquista de Christian Nodal

Desde que Christian Nodal anunció su ruptura y fin del compromiso matrimonial con Belinda, la prensa ha estado siguiendo los pasos del cantante muy de cerca, al grado de que se presume ya tiene una relación con una misteriosa joven con la que fue captado de la mano a su llega a Guatemala. Luego de que las imágenes a su arribo a aquel país se viralizaran, los medios descubrieron la identidad de la mujer que lo acompañaba que, por cierto, aseguraron se trata de Mariana García, una joven de modelo de 22 años originaria de Culiacán, Sinaloa, que fungió como protagonista del video Amor Tóxico, hace dos años.

Aunque tiene una vida mucho más discreta que Nodal, Mariana también ha estado en el ojo público en más de una ocasión pues, además de ser modelo de su video, también fue candidata al título de Mexicana Universal Sinaloa, concurso que no ganó, pero la hizo entrar por la puerta grande al mundo de los concursos de belleza. Pero, ¿cómo fue la prensa dio con la identidad de la supuesta nueva novia de Christian?, fue gracias a las publicaciones que la propia joven hizo en sus historias de Instagram donde compartió varias imágenes del concierto del mexicano en aquel país. Fue luego de publicar este material audiovisual que la información de que estaban iniciando un romance tomó fuerza.

Todo comenzó cuando la joven modelo compartió un par de historias en las que se le ve, en el concierto de Nodal, luciendo un lujoso collar de diamantes, en forma de corazón que, días antes, también había presumido el cantante. Este detalle desató la sospecha de sus seguidores en esta red social que, de inmediato comenzaron a indagar sobre la cercanía de Mariana con el ex de Belinda. Fue tanto el revuelo que provocó la joven con estas publicaciones que de contar con poco más de 30 mil seguidores, ahora, cuenta con más de 62 mil. Hace unas horas, la modelo compartió dos imágenes durante su entrenamiento físico, una actividad que recientemente retomó, según escribió: “Después de faltar una vida al gym, esto es un reto para mí”.

Fue en 2021 cuando Mariana se convirtió en una de las cuatro finalistas del concurso Mexicana Universal Sinaloa, donde la joven estuvo muy cerca de representar su estado a nivel nacional: “Estoy muy emocionada, no saben la adrenalina que se siente estar aquí arriba y ver a todos apoyándote y gritando tu nombre”, comentó durante su discurso sobre la pasarela. En su paso por este certamen, García aplaudió el hecho de que las reinas de belleza ya no deben cumplir con una altura determinada: “Creo que este es un paso más para romper estereotipos, ya que siempre se ha sabido que las reinas debían cumplir con una cierta estatura y qué alegría que ya nos incluyan a todas”, comentó la joven quien, en esa ocasión dio a conocer que estudió Ingeniería Industrial, pero que actualmente se dedica al modelaje.

Nodal y su cambio de vida

A su llegada a Guatemala, el cantante dio una conferencia de prensa en la que habló del nuevo estilo de vida que ha adquirido en los últimos días: “Estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque había durado varios días sin dormir y no me gustaba eso. Estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, realmente lo hago para disfrutar con las personas, pero ya no quiero tanta fiesta, porque me voy a acabar”, comentó Nodal quien no quiso hablar de su vida privada, pero sí aclaró que su música no está dedicada a nadie en especial: “Las canciones son solamente canciones, no necesariamente tienes que ser lo que está pasando en tu vida y yo estoy muy feliz”, le explicó a la prensa, de acuerdo con información de Ventaneando.