Marc Anthony rompe el silencio tras su accidente: 'Estoy en proceso de recuperación'

En días pasados, una presentación de Marc Anthony en Panamá fue cancelada de manera repentina. Los asistentes al concierto escucharon por los parlantes del estadio que el afamado cantante no podría actuar esa noche, debido a un accidente que había sufrido. Horas después de aquel anuncio, su oficina emitió un comunicado para poner fin a la incertidumbre, revelando que fue una lesión en la espalda lo que impidió al intérprete subir al escenario como estaba planeado. Ahora, es el ídolo musical quien tomó la decisión de romper el silencio, dando una actualización sobre su estado de salud y comprometido a que en cuanto logre recuperarse, podrá reunirse con su público para ofrecer el show pendiente.

Cercano como suele ser con sus fanáticos, Marc publicó un video a través de sus redes sociales, espacio en el que se mostró tranquilo al hablar de lo acontecido. “Decirles que estoy en el proceso de recuperación, por la espalda. Suele pasar, estoy bien y me están cuidando, son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en eso…”, apuntó el músico, quien en este instante promueve su gira musical llamada Pa’ Allá Voy. Así mismo, agradeció a todos aquellos que le han enviado buenos deseos. “Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor…”, agregó en otro instante del clip de varios segundos, en el que se deja ver usando una gorra y gafas oscuras.

Luego de anunciar la cancelación del concierto la noche del 4 de mayo, se les informó a los asistentes que la fecha sería reprogramada, algo que luegi reiteró su oficina y a su vez el intérprete de canciones como Vivir Mi Vida o Tu Amor Me Hace Bien. “Voy a hacer todo lo posible para mejorarme, pero regresaré pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí porque yo no soy de cancelar. No tengo historia de eso…”, afirmó el salsero. Varios famosos aprovecharon este mensaje para manifestar su solidaridad con el cantante, entre ellos Sebastián Yatra, Prince Royce, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, y más.

Finalmente, Marc fue puntual al manifestar cómo se siente, abordando la situación de la manera más sincera, motivado también por el apoyo de quienes han permanecido pendientes de su estado de salud. “Esto es simplemente para todas esas personas que les interesa saber, estoy mejorando. No puedo decir que me siento mejor, sino que es lo que es, soy ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, señaló. Cabe destacar que, según su web oficial, Anthony tiene programadas más fechas de su gira a partir del próximo 4 de junio, día en que comenzará su etapa por Europa.

El apoyo de su novia

A pesar del incidente, Marc Anthony se mantiene optimista por la compañía y el respaldo de su novia, la ex reina de belleza Nadia Ferreira, quien incluso viajó con él a la ciudad de Panamá para estar presente en el concierto. De hecho, el músico publicó un video a su llegada por aquella nación en la que se les ve muy emocionados y de celebración. Ante lo ocurrido, Nadia expresó su sentir al cantante a través de un mensaje, haciendo evidente el cariño que le tiene: “Dios te bendiga y proteja, mi amor”, escribió ella sin ahondar en más. Recordemos que fue a principios de marzo cuando salió a la luz su romance, haciendo público lo suyo con el paso de los días, basta con ver los vistazos que el músico presume de su convivencia con la modelo a través de sus redes.

