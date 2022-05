¡Qué risueña! Álex Fernández presume la tierna conexión que tiene con su hija Mía

El pasado 17 de marzo, Álex Fernández, el hijo mayor de El Potrillo, cumplió un sueño con el nacimiento de Mía, su primogénita a quien presentó, en exclusiva para ¡HOLA!, en un entrañable reportaje en el que, por primera vez, posó la familia, incluida su guapa esposa, Alexia Hernández. Encantado de compartir con sus seguidores en Instagram esta nueva etapa en su vida, el cantante, quien esta semana estrenó el tema El mejor regalo, inspirado en la llegada de su bebé, consintió esta mañana a sus fans con un álbum de imágenes al lado de la niña a quien vemos muy risueña junto a su papá. En tiempo récord, este post del cantante alcanzó más de 49 mil likes y varios comentarios, como el de su hermana Camila Fernández, quien les escribió: “¡Hermosos!”.

Desde que era muy pequeño, Álex soñaba con el día en que comenzara a formar su familia y este plan es hoy una realidad. Después de mostrar algunas fotos de su bebé en el videoclip de Mi mejor regalo, esta mañana, el primogénito de El Potrillo, compartió varias fotos al lado de su bebé quien llama la atención por aparecer sonriendo. A tenor de las imágenes, Mía encuentra en su papá al mejor cómplice de sonrisas y aunque es muy pequeña (el próximo 17 de mayo cumplirá dos meses de edad) deja ver que posee una gran simpatía, sobre todo cuando está al lado de su papá quien provoca sus risas más francas: “Mi mejor regalo. Te amo”, escribió el cantante como descripción de este post con el que enterneció a sus seguidores.

En esta foto, además de mostrar la excelente relación que tiene con la pequeña Mía, vemos lo mucho que ha crecido la bebé quien poco a poco deja su imagen de recién nacida y comienza a regalarle a sus papás sus primeras sonrisas. En esta serie de fotos también pudimos detectar un detalle muy significativo y es que, la bebé heredó los ojos azules de su guapa mamá quien, en los últimos días se ha convertido en la mejor promotora de su esposo, compartiendo varios posts del estreno de la nueva canción de Álex que grabó en honor a su pequeña quien, hace unos días realizó su primer viaje en avión juntos a sus padres con quienes asistió a la fiesta de cumpleaños de su abuelo, Alejandro Fernández.

La paternidad, un anhelo de vida

Para Álex es muy significativo que el nacimiento de su bebé ocurre justo cuando su carrera como cantante está despuntando, razón por la que quiere que su paternidad forme parte de su imagen como artista: “Me emociona mucho poder compartir con ustedes esta nueva etapa de mi vida, y el enorme amor que me inspira Mía desde el día que supe que venía en camino”, escribió el joven durante el estreno de la canción dedicada a su bebé. Hace unos meses, tras el sensible fallecimiento de Don Vicente Fernández, Álex habló del consejo que le dio su abuelo sobre el papel de la familia: “Siempre me pidió que cuidara a la familia, que nunca descuidara a mi familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos”, recordó.

Recordemos que para Álex, su abuelo, fue una figura muy importante para su ingreso a la música, de hecho, fue don Vicente quien descubrió el talento de su nieto cuando, un Día de las Madres, les pidió a sus nietos que grabaran un tema para sus mamás, fue en ese instante que le propuso grabar un disco. Como parte de los consejos que le dio, destaca uno que el cantante no olvida: “Que, si me enfocaba en mi carrera artística, me pusiera metas y me propusiera todo, pero que no permitiera que la carrera me consumiera a tal grado de descuidar a la familia que es lo que más importa, porque no te das cuenta que la descuidas hasta que ya pasó mucho tiempo y ya no hay nada que puedas hacer”, confesó en entrevista para Ventaneando el hijo de El Potrillo.