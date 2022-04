Ana Bárbara habla del susto que pasó, luego de que uno de sus hijos sufrió un automovilístico

Para Ana Bárbara el papel más importante en su vida es el que desempeña como mamá de sus 5 hijos, Emiliano, Chema y Jerónimo, sus tres hijos biológicos y Paula y José Emilio, los hijos de la fallecida Mariana Levy, a quienes crió como propios cuando estuvo casada con su papá, José María Fernández, El Pirru. Debido a la pasión con la que realiza su labor como mamá, hace unos días, vivió momentos de angustia luego de que uno de los chicos (no dijo cual) sufrió un percance automovilístico que le provocó un gran susto que derivó en una visita al médico luego de que, por este tema nervioso, se le cerrar un nódulo, por fortuna, ya se encuentra bien y aclaró el accidente no fue nada grave, pero la noticia le causó mucha impresión.

Sincera, la cantante dio detalles de este percance familiar: “Tenía un problemita que era un poco más emocional, porque con los hijos se vive cada susto y hace unos días uno de mis hijos tuvo un percance con el coche, todo bien, están perfectos, todo maravilloso, pero cuando te dicen: 'Chocamos', es como un shock y pum, se me cerró, no era un nódulo, era un bloqueo más que nada emocional”, explicó Ana Bárbara quien en ningún momento reveló cuál de sus hijos fue el involucrado en esta situación que, por fortuna, no tuvo consecuencias más grandes que un incidente vial. Aunque, sus tres hijos mayores no viven con ella (su primogénito estudia la Universidad en otro estado y Paula y José Emilio viven en México), a la distancia está muy pendiente de todos.

Durante la conferencia de prensa que concedió por su próximo concierto en el Auditorio Nacional, Ana Bárbara habló de cómo aconseja a sus hijos mayores cuando salen a divertirse en nuestro país que, haciendo referencia al problema de inseguridad que se vive en el territorio nacional: “Yo les sugiero a mis hijos, a mis sobrinos que, número uno, sepamos dónde están, nada de que me voy a ir aquí y se van a otro lado, es crear conciencia, entre los hijos y los padres también educar con muchos límites”, comentó la cantante. Hace un tiempo, ya había hablado con la prensa de cómo asumió cuándo sus hijos comenzaron a disfrutar de su vida adulta: “Imagínate ahorita con las discos me dice: ‘Mamá, es que ya tenemos edad, entonces entramos en dimes y diretes”, comentó al programa De Primera Mano en 2019, cuando Emiliano y Paula comenzaron a salir.

En esa conversación, contó cómo ha hecho para mantener la cercanía con los hijos de Mariana Levy a pesar de que ellos viven en nuestro país: “Mis hijos son unos guerreros que me enseñan a mí. No soy una mamá perfecta, la he regado y todo y ellos están ahí aprendiendo a salir, hemos sacado adelante la familia”, comentó. Dejó claro que para ella los 5 tienen un lugar muy especial en su corazón: “Tengo un montón de hijos maravillosos, de verdad, mi fuente de inspiración, todos son mis hijos”, explicó. En diciembre pasado, Ana Bárbara recibió en Los Ángeles a Paula y José Emilio quienes fueron pieza clave en el festejo de Navidad y Año Nuevo que disfrutó la familia.

La gran relación con todos sus hijos

Hace un tiempo, Ana Bárbara confesó que además de Paula y José Emilio, a María, primogénita de Mariana Levy, también la considera parte de su familia, incluso, ambas se han declarado sus fans: “Ayer recibí una llamada súper importante de Paula y María, que no son huesos fáciles de roer, porque son muy críticos con mi música y me hablan y me dicen: ‘Mamá, somos tus fans desde Lo busqué, hasta ¡Qué poca!'”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación antes de la pandemia. El año pasado, debido al Covid, Ana Bárbara no pudo reunirse con sus hijos para su cumpleaños número 50, por lo que los chicos le enviaron cariñosas felicitaciones: “¡Maye mía de mi alma tan amada! Feliz cumpleaños a ti. Quiero que sepas lo que te amo, lo importante que eres para mí, lo agradecida que estoy con la vida y el universo por hacernos coincidir, gracias por ser mi Maye”, le dijo María Levy en un video que la cantante compartió en redes.