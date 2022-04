Tras la polémica, Ángela Aguilar revela: 'Me encuentro mejor... Estoy muy enfocada'

Guiada por su papá, Ángela Aguilar conoce el éxito más que bien y tiene apenas 18 años. La intérprete ha cautivado al público con su privilegiada voz y su estilo único, por lo que se ha convertido en una de las cantantes juveniles del momento. Y si bien para ella la fama no es algo ajeno, hasta hace poco no le había tocado lidiar con los aspectos negativos que suele implicar el ser una celebridad. Y es que recientemente fueron filtradas a la prensa -y sin su consentimiento-, unas fotos privadas en la que se le veía junto al músico Gussy Lau, quien no tardó en confirmar su noviazgo con la hija de Pepe Aguilar. Ante la difusión de las imágenes, Ángela rompió el silencio y expresó su tristeza y decepción ante el hecho de que alguien en quien confiaba hubiera hecho público lo que era personal. Los días pasaron y la joven se refugió en París junto a su familia, donde se dejó ver más tranquila. Ahora, con Nueva York como escenario, la cantante ha dado su primera entrevista y ha revelado como se siente tras lo sucedido.

Luego de un maratónico tour que incluyó -además de la capital francesa- ciudades como Houston, Aguascalientes y Zacatecas, Ángela llegó con sus padres a la Gran Manzana, pues se presentará en el Beacon Theater como parte de su gira Mexicana Enamorada. A su paso por esta cosmopólita urbe, la intérprete fue entrevistada por Jomari Joyso para el programa Despierta América, y habló de diversos temas, incluidos los pros y los contras de la fama. "Honestamente tiene lo suyo, hay unas cosas padres y no tan padres", reconoció. "Pero si a mí el tener fama me ayuda a sacar música y que a la gente le gusta y se conecte, vale la pena", explicó. "Vale las penas", agregó entre risas sin dar más detalles, pero posiblemente refiriéndose a la situación en la que se vio involucrada recientemente.

Cuando el comunicador le preguntó directamente cómo se encuentra ahora, cuando sigue en el centro de la conversación po lo sucedido en su vida personal. "Me encuentro mejor ¿Sabes qué? Estoy muy enfocada en las cosas en las que no estaba tan enfocada antes, que es mi carrera, mi música, estoy viendo qué proyectos nuevos voy a hacer, series, películas, voy a actuar, y a trabajar esas cosas", comentó Ángela, sin mencionar en lo absoluto nada relacionado con su sonado noviazgo con Gussy Lau, el cual se ha rumorado, podría haber terminado ya. "Estoy mejor, estoy bien, estoy en Nueva York y estoy muy feliz", aseguró. Hace apenas unos días, la joven intérprete compartía algunas imágenes desde la Ciudad de la Luz, donde al parecer no pudo resistirse a hacer algunas compras, pues le confesó a Jomari que incluso su papá la regañó por gastar mucho.

La reacción de Ángela ante la filtración de sus fotos

El pasado 6 de abril, Ángela tomó su cuenta de Instagram para compartir su sentir ante la difusión de las imágenes privadas en las que estaba junto a Gussy Lau, el músico que había trabajado para Pepe Aguilar y quien poco antes también había reaccionado de manera enérgica a la filtración. “Me siento triste, defraudada. Han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo que salieran, me siento violentada, violada, de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen", expresó entonces al inicio de un video, en el cual su expresión dejó ver lo afectada que estaba por la situación.

"Me duele haber confiado en una persona que nunca debí confiar, me duele haber sido defraudado por una persona que, la verdad, yo nunca en mi vida pensé, me duele haber trabajado tanto desde chiquita para que una cosa así me afecte tanto", continuó en su mensaje, revelando que la persona responsable de la filtración era cercana a ella. "Porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que también ha estado afectándome como profesional, económicamente, en mi vida personal, amorosa, ni se diga con mi familia”, explicó. “Mis papás siempre me enseñaron a mantenerme limpia de escándalos y de hablar con mi voz, con mi música, porque eso es lo que yo soy. Me duele haber afectado mi imagen de esta forma, me duele haber sido víctima de esta traición que a mí me parte el alma”, agregó. “Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto y yo tampoco. Vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere", agregó.

