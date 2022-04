Siguiendo los pasos de mamá, Cayetana enternece con micrófono en mano

Hace poco más de un año, los Fernández le dieron la bienvenida a Cayetana, quien se convirtió en la primera nieta de El Potrillo. Esta pequeña, hija de Camila Fernández y Francisco Barba, de inmediato se ganó el corazón de toda la familia, así como de sus seguidores. Dueña de un encanto único, esta nena ha protagonizado las publicaciones más tiernas no sólo de su mamá, sino de sus tíos y abuelos. Recientemente, se convirtió -de nueva cuenta- en la invitada sorpresa en uno de los conciertos de Alejandro, pues acompañó al cantante en el escenario, provocando que todo el público inevitablemente se enterneciera ante esta escena. "Ahora si me hicieron llorar. Los amo", escribió Camila al compartir algunos vistazos de este inolvidable momento. Teniendo a un abuelo, un tío y una mamá que son cantantes exitosos, y con experiencias como las que ha vivido de cerca en los shows, no es de sorprender que Cayetana esté influenciada por la música. Orgullosa, Camila mostró en sus Instagram Stories un adorable video que demuestra que su nena ya está muy familiarizada con la música y el canto, pues a su corta edad, sabe cómo muy se usa el micrófono; haz click abajo para comprobarlo.

Loading the player...