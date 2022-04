Majo Aguilar le expresa su apoyo incondicional a su prima Ángela: ‘Quiero que sea feliz’

Después de que Ángela Aguilar compartiera en su cuenta de Instagram un video en el que explicaba que la filtración de sus fotos con el músico Gussy Lau había sido una clara invasión a su privacidad, Majo Aguilar, su prima, le ha expresado en su última entrevista su apoyo incondicional ante esta situación que la cantante consideró que el contenido de las imágenes no tenía nada de malo. La cantante describió a su prima como una mujer inteligente que no tiene por qué ofrecer disculpas, sobre la reacción de su tío, Pepe Aguilar, quien en redes sociales dijo que no hablará del tema, Majo dijo a Ventaneando: “Yo creo que, para los papás, sus hijos van a ser sus tesoros para siempre, ¿no?, pero yo no voy a hablar por ellos, yo voy a hablar por mí”.

Durante una de las grabaciones del programa Music Battles México donde participa como juez, Majo habló de la situación que vivió su prima la semana pasada cuando, sin su consentimiento, se difundieron unas fotos suyas: “Yo creo que no se tiene que disculpar absolutamente de nada, es una mujer lista, inteligente y qué mala onda que sean las cosas así, porque ellos tienen su historia”, dijo la también cantante. Sobre los ataques a Gussy Lu, el músico con el que Ángela aparece en la imagen, dijo: “Creo que también está chafa que se esté satanizando tanto a él, al chico”.

Majo aseguró que desea que su prima Ángela viva en plenitud: “Yo lo único que quiero es que sea feliz y no tiene que disculparse de nada, no hizo absolutamente nada malo”. La cantante fue cuestionada sobre la diferencia de edades en una relación pues, en su caso, su novio Gil Cerezo, integrante de Kinky, le lleva 16 años: “No, no me ha pedido ningún consejo al respecto y creo que está bien, porque ella es muy segura, es más, yo no quiero decir de más, que ella diga lo que tenga que decir, yo la apoyo en lo que decida y la verdad que, para mí, ese tema de la edad sí se me hace muy irrelevante”, comentó la sobrina de Pepe Aguilar.

La cantante dejó claro que la unión familiar entre los Aguilar es inquebrantable y siempre apoyará las decisiones de sus integrantes: “Ella siempre va a tener mi apoyo y nada de odio, que cada quien haga lo que se le pegue la gana con quien quiera”, comentó. Los medios quisieron saber si ella había sido testigo de la supuesta relación de su prima, un tema del que prefirió no hablar: “Yo no te voy a decir nada”. De lo que sí quiso opinar fue de si este tema afectará la carrera de Gussy Lu, a lo que respondió “No, por lo que me han contado es un chico muy talentoso y no, para nada”, dijo.

Ángela Aguilar pasa la página en París

Después del mal sabor de boda que le provocó la difusión de imágenes suyas sin su consentimiento, Ángela Aguilar y el resto de su familia hicieron sus maletas y se trasladaron a París donde celebraron el cumpleaños número 21 de su hermana Aneliz. Cobijada por su familia, la cantante olvida el incidente y se centra en crear lindo recuerdo con los suyos, tal como lo dio a conocer en el clip que compartió con sus seguidores, en el que aseguró que se refugiaría en su familia para analizar cómo iba a proceder ante este abuso a su intimidad.