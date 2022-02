La polémica legal que ha alcanzado a la familia de Christian Nodal tras su separación de Belinda

Tras dos años juntos, Belinda y Christian Nodal decidieron poner fin a su noviazgo, con lo que se esfumaron las posibilidades de una de las bodas más esperadas. Sin embargo, luego del anuncio que confirmó la ruptura, los cantantes han seguido acaparando los reflectores, ello debido a los mensajes que han compartido en redes sociales, los que para muchos y al igual que sus nuevas canciones, esconden cierta relación con su extinta historia de amor. Y mientras el público sigue esperando a conocer lo que sucedió entre la expareja, ha surgido una situación que ha puesto al intérprete de nueva cuenta en el centro de la polémica, y es que un tema legal relacionado con su carrera ha alcanzado a su familia.

Este martes, Ventaneando dio a conocer que la ex disquera de Nodal, Universal Music, había interpuesto una denuncia contra los padres del cantante, Jaime González y Cristy Nodal, por un asunto relacionado con el catálogo musical de Christian. Así como el programa de espectáculos tuvo acceso a los documentos, medios como el periódico El Universal también confirmaron la acusación presentada ante la Fiscalía General de la República, en la que la empresa reclama que “tiene varios contratos y los correspondientes pagos que la legitiman como propietaria del catálogo musical de Christian Nodal”.

Según expone la disquera, los padres de Nodal presentaron una demanda ante un juez federal en la que disputan el catálogo de su hijo, para lo que presentaron documentos en los que él parece como dueño de las canciones, “ello pese a que los propios padres del artista le habían reconocido en diversos contratos la titularidad a Universal/Fonovisa”, señala la empresa en su denuncia, la cual, según dicho diario, fue presentada en las oficinas de la FGR pasado martes 22 de febrero. “Durante la relación con el artista, los padres del señor Christian Nodal, de nombres Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez, como repito, reconocieron la propiedad y titularidad de los fonogramas, y no sólo eso, dino que recibieron importantes sumas de dinero”, explica el documento. “Hay transferencias de dinero tanto a la empresa de los padres de Nodal, llamada JG Music, como a un colaborador que participó en la elaboración de dos videoclips”, detalla.

Universal Musical argumentó que con las acciones de los padres del cantante “se pretende despojar a la disquera de las obras, que tanto Nodal como sus padres, habrían reconocido a Universal/Fonovisa como su titular, lo cual podría actualizar en un fraude procesal al presentar documentos que atribuyen una titularidad o propiedad de las obras que no le pertenece, y posiblemente acarreando también una violación de derechos autorales”, expone la disquera.

Nodal firmó con una nueva disquera

El pasado 16 de febrero, ppenas unos días después de que anunciara su separación de Belinda por medio de un mensaje en redes sociales, Christian firmó un contrato con una nueva disquera: Sony Music. “Estoy muy agradecido por la oportunidad de cerrar un ciclo en mi carrera y comenzar uno nuevo con mucha pasión, alegría y emoción”, escribió entonces en su cuenta de Instagram. ”Agradezco la confianza a todo el equipo de Sony Music. Gracias por el interés y por todo lo que me han estado apoyando. Es una gran alianza. Viene lo mejor”, agregó en su publicación. Este acuerdo llegó apenas unos meses después de que se dijera que el cantante se encontraba en una batalla legal Universal Music, con la que había tenido problemas por supuesto incumplimiento de contrato. De hecho, en ese entonces se dijo que la disquera incluso lo había vetado y que ya no podría realizar presentaciones en vivo, y que tampoco se podría tocar su música en la radio en México. Estas afirmaciones bien podrían estar relacionadas con la reciente polémica legal que envuelve al cantante y a sus papás, en la que Universal Music reclama la titularidad de las canciones del intérprete. Hasta el momento, Nodal no se ha pronunciado públicamente sobre esta situación.

