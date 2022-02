El sentido mensaje de Danna Paola: 'Nunca ha sido un tema fácil para mí'

Con más de dos décadas de carrera artística, Danna Paola ha aprendido a ser clara y asertiva cuando se trata de defender sus principios. Convertida en una mujer empoderada que se hace escuchar, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un contundente mensaje en el que explicó su postura sobre por qué no promueve enfocar la atención de su imagen en su cuerpo, pues tiene una razón muy poderosa para evitar esta narrativa. Dando lecciones de sinceridad, la cantante utilizó sus redes sociales para exponer una situación que por años le ha incomodado.

A través de una especie de comunicado, la cantante explicó: “Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo, pero”, escribió en la primera parte de este mensaje. Danna confesó que en todos sus encuentros con la prensa se centra en temas positivos que sirvan a sus fanáticos: “Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”.

En otra parte de su texto, Danna continuó: “Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo y, honestamente, evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental, ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también. En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mí y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”, finalizó contundente.

Más tarde, en Twitter, la actriz compartió otra frase con la que dejó claro que es incómodo leer opiniones sobre su físico: “No, no estoy entrenando nueva figura. No, no hice la sesión de fotos para presumirla”, posteó. Sobre este tema, Danna habló claro durante una entrevista con Yordi Rosado donde habló de cómo esta situación la fue afectando desde que era muy joven: “A mí me metieron un gusanito de que todo estaba mal, me metí a hacer ejercicio, dieta súper estrictas, entonces, empezaron crear en mí una inseguridad que yo no tenía, fue como este constante rechazo hacia mi persona, todo el tiempo mi prioridad era verme bien, pero siempre me estuvieron fregando con eso”, explicó.

Un alto a este tipo de comentarios

En esta conversación, Danna fue clara y explicó por qué no es apropiado señalar a nadie por su físico: “En mi cabeza se metió esa información, me senté a llorar, y pensé: ‘¿Por, por qué me están señalando por mi cuerpo?’”. La cantante fue tajante y pidió darle la vuelta a esta situación que se ha normalizado en el medio del espectáculo: “Creo que lo peor que podemos hacer en la industria es señalar o decirle: ‘Oye, qué flaco estás o qué gordo estás’, no, no, tú no sabes por lo que está pasando esta persona y como mujeres es muy delicado”, agregó la intérprete.