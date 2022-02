Ari Borovoy sobre las diferencias con los OV7: ‘Lo viví, lo sufrí, lo lloré, me dolió’

A finales de enero, OV7 anunció por todo lo alto la esperada gira con la que celebrarán sus 30 años de trayectoria, un tour por el que los integrantes de la agrupación vivieron meses de tensión debido a la diferencia de edades; sin embargo, con el objetivo de cumplirle a su público, llegaron a un acuerdo, una noticia que, de alguna manera, dejó ver que la reconciliación entre los integrantes está cada vez más cerca. En ese sentido, Ari Borovoy se sinceró durante su visita al programa Sale el sol, donde reconoció que, aunque ya llegaron a un acuerdo, todavía hay temas pendientes entre ellos: “Yo espero que sí y como siempre, yo estoy abierto a todo”, dijo cuando le preguntaron sí cree que en el futuro los malos entendidos con sus compañeros se arreglen.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Conmovido por los buenos recuerdos dentro de la agrupación, Ari dijo: “OV7 es mi carrera, un lugar donde me sentía siempre muy seguro, muy cómodo, donde crecimos muchos años juntos, después empezamos a pensar diferente, después volvimos a estar juntos y con quien he pasado los mejores y peores momentos en mi vida”, explicó. El también empresario reconoció que, aunque ya hay un acercamiento con sus compañeros, todavía hay cosas que arreglar: “Cuando se pueden hablar las cosas se hablan, pero hay momentos que es importante no hablar”, agregó. Aprovechó para reconocer que está dispuesto a dialogar: “Me han querido hacer ver que cómo que no, porque soy el empresario, pero las cosas no pasan así, nada más porque sí”, dijo.

VER GALERÍA

Dando lecciones de sinceridad, Ari reconoció que con la pandemia, no sólo vivió la crisis con los OV7, razón por la cual esta época le trajo muchas lecciones: “Estos años de pandemia que nos vinieron a sacudir a todos y que la gente me ve aquí muy parlanchín que te vengo a hablar de los 90, de los 2000, de esto y el otro, a mí me sirvió muchísimo, yo sufrí lo que tenía que sufrir, lloré lo que tenía que llorar, hablé con quien tenía que hablar, externo, te estoy hablando de mi familia, familia de sangre, lo sufrí, lo lloré. Se me caía el mundo completamente, mi compañía, de la cual vive mucha gente, pertenece a la industria más lastimada, entonces era ver cómo salíamos adelante”.

Ari fue muy claro a la hora de explicar cómo fue que manejó las diferencias con los OV7 y la atención mediática que trajo consigo esta situación: “Lo viví, lo sufrí, lo lloré, me dolió, lo saqué y estoy listo para lo que venga”. Reconoció que solamente las personas que han vivido una experiencia similar comprenden la situación con sus compañeros de agrupación: “Creo que difícilmente alguien que no está en un grupo lo va a entender, o sea, los que crecimos en un grupo musical, los Kabah, los Magneto, las JNS, Timbiriche, es difícil que alguien lo entienda si no ha estado en un grupo musical la convivencia es muy, muy cercana, nos conocemos mucho hay cosa que de repente, en los últimos años, me sorprendieron, cuando no debieron haberme sorprendido, porque nos conocemos demasiado bien y la historia es larguísima”, explicó.

VER GALERÍA

El valor de su silencio

El creador de Bobo Producciones no sólo hizo referencia a la situación con OV7, también habló de la lista de artistas que han dejado su compañía y que lamentablemente han hecho comentarios negativos a la prensa, en ese sentido, confesó por qué él ha preferido guardar silencio ante los ataques: “Creo que hoy tengo un valor más grande por haber callado, que por haber soltado muchas cosas, porque al manejar varios artistas y siendo artista tú sabes lo importante que es lo privado, lo personal y si yo abriera la boca, las ganas que no me han faltado, haría un reguero y cuando yo decidí ponerme de este lado de la mesa, me parecía desafiante, después de haber estado sobre el escenario, sabía que iba a atraer eso; sin embargo, me quise aventar”, finalizó.