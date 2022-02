Mon Laferte presenta a su bebé: 'Soy la más feliz del planeta'

Ilusionada, Mon Laferte abraza uno de los instantes más entrañables de su vida, luego de que el pasado 10 de febrero anunciara el nacimiento de su bebé, al que ella y su pareja decidieron llamar Joel. Desde ese entonces, la cantante se había mantenido reservada, por lo que finalmente tomó la decisión de dar una sorpresa al presentar a su hijo y posar con él para una tierna foto. Por si fuera poco, la famosa intérprete de temas como Mi Buen Amor o Tu Falta de Querer se sinceró sobre cómo desempeña en estos momentos su faceta de mamá primeriza, enfocada de lleno en brindar atenciones y cuidados al recién nacido, una experiencia que, asegura, le ha permitido sentirse completamente feliz.

Fue a través de sus redes sociales que Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de Mon, publicó la imagen en la que se le observa mirando sonriente a la cámara mientras carga en sus brazos al pequeñito, aunque sin mostrar el rostro del niño. Además, la famosa se deja ver guapísima al natural y sin gota de maquillaje, escribiendo las páginas de su nueva rutina en casa como mamá. “Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé, Joel, ¡pero es imposible!”, dijo en las primeras líneas. “Él necesita a su mamá 24/7, así que esta soy yo en modo mamá primeriza despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida…”, expresó la chilena, que de inmediato recibió más de 800 mil “me gusta” en la postal que además incluye comentarios con felicitaciones y buenos deseos.

Mon también se refirió a la naturalidad que logra percibirse en la fotografía, revelando incluso parte de un simpático episodio en casa. Del mismo modo, hizo énfasis en la gran labor que tanto ella como su pareja han emprendido a partir de la llegada de Joel, enteramente emocionados por hacer realidad este anhelado sueño. “No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo…”, dijo la cantante que destacó el enorme sentimiento que la invade en estos instantes. “Con mi pareja lo estamos dando todo y aun así no tenemos tiempo, esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso. Y soy la más feliz del planeta, ¡soy mamá!”, finalizó.

El día que habló sobre su embarazo

En agosto de 2021, Mon Laferte abrió su corazón en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en la que aprovechó para hacer una de sus revelaciones más comentadas al anunciar su embarazo. “Hace un año que llevo intentando embarazarme, es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro muy difícil, de muchas hormonas y de cambios de peso y de humor y ha sido difícil en medio de la pandemia…”, dijo la estrella.

En ese espacio, Mon habló de la razón por la cual decidió hacer pública esta circunstancia, la cual ocurrió en medio de sus múltiples compromisos de trabajo, por lo cual tuvo que tomar la decisión de hacer un cambio de planes en su agenda. “Estoy embarazada, no debería decirlo todavía porque todavía no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero es que ya no puedo más, no puedo seguir un día más, tengo que seguir dando entrevistas, hablando porque viene una gira ahora y tengo que seguir haciendo promo y tomándome fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió… No puedo avanzar ocultando… Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil…”, dijo.

