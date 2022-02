Álex Fernández habla por primera vez sobre la pareja sentimental de su mamá América Guinart

La cuenta regresiva para el debut de Álex Fernández como papá ha comenzado. En medio de la recta final del embarazo de su esposa, Alexia Hernández, el cantante confesó en entrevista para el programa Hoy su emoción por el próximo nacimiento de su hija Mía. Más sincero que nunca, el cantante habló también de cómo celebrará el clan Fernández, este 17 de febrero, el que fuera el cumpleaños de El Charro de Huentitán, además, por primera ocasión hizo referencia a la relación que su mamá, América Guinart, sostiene con su novio, desde hace más de siete años, Álvaro Favier.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Respetuoso con su opinión sobre el novio de su mamá, Álex se mostró reservado, pero confesó que tiene una buena relación con él: “Bien, bien, me cae muy bien”. El cantante resaltó que lo más importante es que América Guinart esté contenta con su relación: “Mientras mi mamá esté feliz, yo estoy feliz”, agregó. Por su parte, la tapatía reveló el año pasado a Ventaneando por qué prefiere mantener los detalles de su noviazgo alejados del ojo público: “Yo nunca comparto cosas de mi pareja, más que nada, porque mi pareja, él es empresario y no es su rollo, ni el espectáculo, ni las redes sociales, entonces, prefiero mantenerlo al margen porque, así como el respeta, no saben cuánto mi vida, los compromisos con mis hijos, yo de igual manera se lo respeto”, explicó.

VER GALERÍA

Además de hablar del noviazgo de su mamá por primera vez, Álex recordó a Don Vicente Fernández a quien, antes de morir, le dio la especial noticia de que estaba en la dulce espera de su primer hijo: “Al final, el regalo que más le gustó, que más le impresionó fue el de Mía, que fue cuando le dije que iba a ser bisabuelo otra vez”. El cantante también compartió el mejor consejo que recibió del Charro de Huentitán: “Siempre cuidar a la familia, nunca descuidarla”. Aseguró que este día estarán acompañando a su abuelita: “Tenemos que estar con mi Cuquis, aunque ella es súper fuerte, acompañarla y todos hacerle el homenaje con mi abuelo que está ahí en el rancho y pasar un buen momento juntos”.

Los Fernández, más unidos que nunca

Sobre cómo pasarán el que serían el cumpleaños número 81 de El Charro de Huentitán: “Es un día, más que nada, triste, está padre que sea su cumpleaños y seguramente vamos a honrarlo con una comida o un evento familiar, pero sí se siente raro, pero bueno vamos a estarlo extrañándolo y en familia”. El joven recordó cómo solían celebrar a su abuelito en vida: “Fíjate que a él no le gustaba hacer mucho, siempre fue mucho de estar en su rancho y no le gustaba salir y muchas veces queríamos salir, lo llevábamos a un restaurante o algo y por lo general, salíamos a comer a un restaurante toda la familia, comía y se iba a su rancho, y nos íbamos con él a estar en su rancho, en la cama, viendo la tele”.

VER GALERÍA

A través de redes sociales varios miembros de la familia compartieron varias imágenes al lado del cantante. Por su parte, Álex escribió: “¡Feliz cumpleaños hasta el cielo tata! Cada día te extraño más, te amo”, el joven acompañó una imagen de él al lado de Don Vicente y Alejandro Fernández, los tres vestidos de charro. América Guinart también recordó a su exsuegro, a quien consideraba un segundo padre: “Hoy hay fiesta en el cielo. Hace un año sentí muchas ganas de festejar con él y así lo hice. Hoy doy gracias a Dios por eso”.