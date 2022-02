Danna Paola sobre su vida personal: ‘Me deshice de muchas personas tóxicas’

Son contadas las ocasiones que Danna Paola habla de su vida privada con la prensa, para la cantante siempre es prioridad dar a conocer su trabajo musical con el que ha tenido gran éxito. Aunque es discreta con sus asuntos, los medios se mostraron curiosos sobre su estado sentimental durante su último encuentro en el aeropuerto, donde la actriz ofreció una breve entrevista a Ventaneando en la que se mostró apresurada a la hora de contestar sobre su vida amorosa. La última ocasión que la cantante abrió su corazón, fue en julio pasado, cuando contó con quien estaba saliendo.

Fue a finales del año pasado cuando Danna dejó de ser vista con el chico con el que se relacionaba, una situación por la que fue cuestionada y prefirió no responder cuando le preguntaron sobre Alex Hoyer: “Ay amigos, ¿de verdad?, estamos en otros tiempos”, comentó tajante. Cuando la prensa insistió pidiendo que aclarar cuál era su situación sentimental, la actriz dijo: “Yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida, me deshice de muchas personas tóxicas, justamente, para evitarme estas preguntas, so, gracias amigos”. Con esta declaración, Danna pidió a los medios cambiar el tema.

De lo que la cantante sí quiso hablar fue de por qué no tiene contemplado regresar a los musicales próximamente: “Tengo muchos planes en mi música, entonces, es muy complicado para mí hacer teatro”. Aunque Danna prefirió no hablar sobre el supuesto distanciamiento con Alex, lo cierto es que la última ocasión que se dejaron ver juntos en redes sociales fue durante la celebración del Año Nuevo, una fecha que la cantante disfrutó rodeada de familia y amigos. Fue en esos días que Danna compartió una reflexión en la que reconocía lo retador que había sido el 2021: “Fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación”, escribió en la primera parte del mensaje.

En esta reflexión con la que le dio la bienvenida al 2022, Danna reconoció que los retos de este año se convirtieron en grandes lecciones y recalcó que su círculo más cercano se vio reducido: “No me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí, y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambié mucho”, escribió en otra parte del texto. Por último, la cantante se mostró agradecida por lo vivido: “Me dediqué a volverme a encontrar en mi arte y mi carrera, mi música, a mi manera y con mis procesos, amando mucho quien soy hoy. Aunque yo quisiera ser Peter Pan y jamás crecer, pero toca crecer a veces de las maneras más difíciles para tener las lecciones más grandes de la vida”, finalizó.

¿Qué dice Alex Hoyer cuando le preguntan por Danna?

Por su parte, a finales del año pasado, Alex Hoyer fue abordado por la prensa durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, donde, respondió así cuando le preguntaron si Danna Paola era su novia: “No la estamos pasando muy bien congeniamos muy bien, es una gran persona, es una gran artista, la admiro muchísimo y la quiero muchísimo”. El joven aprovechó para pedir respeto a la prensa: “Yo eso sí no lo puedo controlar, pero a los medios siempre pedirles que la información que saquen sí tenga bases, porque hay cosas que sí le puede afectar a la gente yo, por suerte, lo que se dijo, yo lo tengo súper claro y mi familia también, así que estamos tranquilos”. Sobre si el rumor en el que lo involucraron pudo afectar su relación con Danna, dijo: “No lo sé, a mi no me gustaría responder por ella, cuando la puedan ver pregúntenle”.