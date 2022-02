Majo Aguilar responde a las comparaciones con su prima, Ángela Aguilar

Heredera del talento de la dinastía a la que pertenece, Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr, continúa trabajando para consolidarse como una de las cantantes jóvenes del género regional mexicano. Sin embargo, la guapa intérprete no ha estado exenta de las comparaciones con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, quien de igual manera ha conquistado el éxito sobre los escenarios, tanto así que ambas fueron nominadas a una misma entrega de premios que se llevará a cabo en próximos días. A raíz de esta situación, las comparaciones han sido inevitables, por lo que incluso recientemente Ángela descartó alguna rivalidad con su prima, quien ahora ha tomado la palabra para hablar del tema con total apertura y dejar claro su punto de vista.

Directa como suele ser, Majo tomó la decisión de sincerarse, revelando la manera en que han repercutido en ella este tipo de comentarios, segura de que lo más importante es el amor que tiene por los suyos. “Ya muy aquí entre nos, sí ha sido de repente muy desgastante porque pues quieras o no yo soy muy sensible y yo quiero mucho a mi familia, y por más que tú aclares cosas (no dejan de comentar). Porque pues sí de repente hay que aclarar cosas…”, dijo en entrevista para el programa televisivo Ventaneando, espacio en el que aprovechó para presentar su más reciente sencillo musical titulado Amor Ilegal.

Para ser más puntual, Majo se refirió a los rumores de supuesta rivalidad con su prima Ángela, echando por tierra todo lo que se ha dicho a lo largo de este tiempo, en que cada una por su lado ha logrado triunfar con su propuesta. “Hablando ya de Ángela y yo, las dos cabemos, no es como que haya un… Yo siempre he dicho, no son olimpiadas, o sea, no es como que tiene que ganar la una o la otra… Y hablo específicamente de ella porque siempre es esa la comparación…”, dijo con total transparencia, orgullosa del trabajo que ambas han realizado siguiendo el ejemplo de la dinastía de la que forman parte. “Yo, como lo vería, es: ‘Qué padre que son dos chicas que están cantando música regional y que además vienen de la misma familia. Yo es así como lo veo. Imagínate cuando hagamos ese dueto, va a ser padrísimo…”, afirmó.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

En días pasados, Ángela Aguilar se expresó sobre las comparaciones con su prima, pues entre otras cosas las dos fueron nominadas a la edición de este año de Premio Lo Nuestro, en la que Majo compite en la categoría de Artista Revelación Femenino. “No hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos sticker diciéndole que muchas felicidades por su nominación. Literal no hay rivalidad entre mi prima y yo porque empezamos a cantar juntas en la despedida de mis abuelos, la adoro…”, contó durante una charla con el programa matutino Despierta América.

Así mismo, Ángela puso en alto los logros de su prima, y destacó lo importante que ha sido para ellas brindarse todo el apoyo en este momento. “Me encanta que le esté yendo bien y más que esté grabando sus propias canciones. De verdad, yo creo que como mujeres no nos podemos dar el lujo de tener rivalidades porque estamos en un momento y en un género donde eso ya no se acepta. Inclusive hay un par de categorías donde yo soy la única mujer nominada, entonces, para mí hay que impulsar el talento femenino, hay que impulsar ese movimiento de mujeres en la música mexicana…”, dijo.

