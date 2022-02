El Potrillo disfruta de sus últimos días en la nieve antes de regresar a los escenarios

Después de 15 días de diversión en la nieve, Alejandro Fernández y Karla Laveaga disfrutan de sus últimos días en Colorado, destino que eligieron para pasar unas merecidas vacaciones. Tras la difícil despedida que el cantante le dio a su papá, Don Vicente Fernández, El Potrillo quiso despejarse un poco y realizar un viaje al lado de su novia. Después de este descanso, el cantante se alista para regresar a los escenarios el próximo 4 y 5 de febrero, fechas en las que reaparecerá en escena en el Palenque de León, Guanajuato, sitio donde arrancará formalmente su agenda de trabajo para este 2022.

A través de Instagram, Karla Laveaga compartió las últimas imágenes en Vail, donde se encuentran disfrutando del final de sus vacaciones, un viaje que El Potrillo aprovechó para perfeccionar su técnica para esquiar, pues lo vimos muy relajado descendiendo de las montañas. Como parte de sus últimos compromisos en Colorado, la pareja se reunió con un grupo de amigos con los que cenó. Aunque al principio de esta aventura sólo eran Alejandro y Karla, durante su estancia en este destino turístico los novios se reunieron con varios conocidos, además hace unos días recibieron la visita de Valentina Fernández, hija menor del cantante quien también disfrutó de esta escapada.

El Potrillo se alista para retomar su agenda de trabajo y volverse a subir a un escenario. El año pasado, en septiembre, Alejandro Fernández y su hijo Álex realizaron la gira Hecho en México, un tour que se convirtió en uno de los más retadores de sus carreras, debido a que comenzó poco después de que Don Vicente Fernández fue internado en un hospital. Pendiente de la salud de su papá, a la distancia, Alejandro cumplió cabalmente con sus obligaciones profesionales en medio de la incertidumbre que le provocaba el delicado estado de salud de su padre quien, finalmente, el 12 de diciembre pasado falleció en su natal Guadalajara.

Haciendo lo que Don Vicente le enseñó, Alejandro no canceló una sola presentación de su gira, incluso, realizó un show en la Ciudad de México el 11 de diciembre, sólo horas antes de que su papá partiera. Además de aquella nostálgica presentación en el Auditorio Nacional, sólo ocho días después de la muerte de El Charro de Huentitán, El Potrillo regresó a los escenarios en un sitio con mucho significado para su familia: “Ayer fue el primer show desde uno de los momentos más determinantes de mi vida… Y no se me ocurre un mejor lugar para haberlo hecho que en mi Guadalajara hermosa”, comentó el cantante.

Un mes sin Don Vicente

El pasado 12 de enero se cumplió un mes de la partida de Don Vicente, una fecha que muchos miembros del clan utilizaron para honrar la memoria del cantante en sus redes sociales. Así como sus hijos Camila, América y Álex, El Potrillo le dedicó un conmovedor mensaje en redes sociales con el que expresó cuánto lo echa de menos: “Por esos recuerdos que tenemos guardados en el corazón y nos hacen sonreír cuando vuelven a nosotros y nos llenan de nostalgia”, escribió el cantante como descripción de entrañables fotos al lado de su famoso papá.