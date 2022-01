Yahir anuncia que se sometió a una operación en la que le retiraron un tumor

Para sorpresa de todos sus seguidores en Instagram, Yahir dio a conocer que se tuvo que someter a una cirugía para extraerle un tumor benigno que le fue detectado cerca de la nariz hace un tiempo. De acuerdo con lo que escribió, dejó ver que sólo su círculo más cercano tenía conocimiento de esta operación que ya tenía programada desde meses atrás. A través de esta publicación, seguidores y amigos del medio del actor como María José, Eduardo Santamarina, Luis Ernestro Franco, entre otros, le desearon una pronta recuperación al intérprete de Alucinado.

Con una selfie en la que muestra parte de la cama del hospital y a él con un semblante saludable, el cantante escribió: “Ya salí de mi operación para todos los que se han reportado (que sabían de mi padecimiento). Gracias por sus mensajes. ¡Ya quedó! Bendito Dios. Y los que no sabían. Ahí les va. Me acaban de quitar un tumor benigno que se formó hace unos años en mis senos paranasales. Me operé con una gran Dra. Y todo salió perfecto, la operación fue exitosa, así que ha seguir dando lata pronto y a cuidarse”, detalló Yahir sobre esta intervención que a sus fans tomó por sorpresa.

El post de Yahir provocó más de 44 mil likes y varios comentarios de parte de amigos del medio que se mostraron muy alegres de saber que el cantante se encuentra recuperándose: “¡Qué bueno que todo salió bien!”, le escribió Andrea Rodríguez, productora de Hoy. Por otra parte, Eduardo Santamarina comentó: “Qué bendición mi querido Yahir, pronta recuperación y a darle”. Mane de la Parra también le hizo saber a Yahir sus buenos deseos: “Qué bueno saber que saliste bien bro”, le escribió el también cantante.

Este 2022 ha sido muy retador para el cantante pues, además de atender este tema de salud, hace unas semanas, recurrió a su cuenta de Instagram para solicitar apoyo para unas de sus primas que viven en Estados Unidos y que se vieron involucradas en un accidente automovilístico provocado por la imprudencia de otro conductor: “Amigos y familia, buenas noches, empezamos el año con una terrible noticia, unas primas fueron sacadas y volcadas en USA por una persona ebria que las chocó. Están muy delicadas de salud, pido su apoyo de ser posible, gracias de todo corazón”, comentó el cantante en un video.

Su adiós al maestro Willy

Además de los últimos acontecimientos en su familia y vida privada, el pasado 19 de enero, Yahir se sumó a la pena por el sensible fallecimiento de Willy Gutiérrez, conocido como el maestro Willy de La Academia. A través de su cuenta de Instagram, el cantante honró la memoria de uno de sus mentores: “Los cantantes tienen que entrenar como entrena un boxeador para una pelea de campeonato mundial. QEPD nuestro querido maestro Willy, un hombre único”, escribió el cantante en un post donde envió sus sinceras condolencias a la hija del músico: “@Lisset_oficial, un fuerte abrazo. Bendiciones”.