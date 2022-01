Ángela Aguilar aclara si hay o no rivalidad con su prima Majo

Descendiente de grandes leyendas de la música regional mexicana, Ángela Aguilar ha demostrado que tiene todo para continuar con el legado de su familia. La cantante de 18 años ha cautivado al público con su talento y personalidad, y su papá, Pepe Aguilar, no podría estar más feliz y orgulloso por ella. Sin embargo, esta joven intérprete no es la única mujer de la dinastía Aguilar que ha conquistado con su voz, pues su prima Majo -hija de Antonio Aguilar Jr- también ha probado suerte como cantante y todo apunta a que logrará una carrera exitosa. Ante esta situación, no han faltado los comentarios que sugieren una posible rivalidad entre las dos Aguilar, y ahora más, pues ambas han sido nominadas en los mismos premios, incluso en una misma categoría. Cuestionada al respecto, Ángela ha querido aclarar de una vez por todas qué tan cierta es esta situación y ha contado cómo es realmente su relación con Majo.

Emocionada por sus sus siete nominaciones a en la edición de este año de Premio Lo Nuestro, Ángela contó que una de las primeras cosas que hizo tras enterarse de esta buena nueva fue felicitar a su prima Majo, pues ella fue incluida en la categoría Artista Revelación Femenino de los mismos galardones, además descartó por completo que exista rivalidad entre las dos. "No hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos sticker diciéndole que muchas felicidades por su nominación", comentó la joven entrevista para Despierta América, incluso acercó su teléfono a la cámara. "Literal no hay rivalidad entre mi prima y yo porque empezamos a cantar juntas en la despedida de mis abuelos, la adoro", aseguró, refiriéndose a los fallecidos Don Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre.

"Me encanta que le esté yendo bien y más que esté grabando sus propias canciones", expresó Ángela con toda su sinceridad. A su vez, se pronunció sobre la importancia de apoyarse entre mujeres. "De verdad, yo creo que como mujeres no nos podemos dar el lujo de tener rivalidades porque estamos en un momento y en un género donde eso ya no se acepta", reflexionó la intérprete. "Inclusive hay un par de categorías donde yo soy la única mujer nominada, entonces, para mí hay que impulsar el talento femenino, hay que impulsar ese movimiento de mujeres en la música mexicana", comentó la cantante. Ella y Majo compiten en la categoría Artista Revelación Femenino, en la que también participan cantantes como Evaluna Montaner.

La bromista declaración de Majo que fue sacada de contexto

A finales del año pasado, durante la promoción de su disco de mariachi Mi herencia, mi sangre, Majo habló de Ángela luego de que fuera cuestionada sobre su famosa familia. “Perteneces a una familia de talento, se sabe, llena de cantantes, compositores, músicos, dos de ellos primos tuyos, hijos de tu tío Pepe Aguilar, por eso son tus primos, si nos enfocamos en ellos, ¿quién crees que tenga mejor voz, Leonardo o Ángela?", cuestionó Pedro Prieto el pasado mes de noviembre en el programa SNserio de Multimedios Televisión. La cantante de 27 años se detuvo un momeno a pensar sus palabras y dijo: "Voy a dar una respuesta y mañana me disculpo con alguno de ellos". Y es que estaba participando en una dinámica, y de no responder, tenía que comer algo que no le apetecía. Los anfitriones bromearon diciendo que, a quien mencionara estaría señalándolo de no saber cantar. "Eso no dice la pregunta, no estén inventando cosas", dijo entre risas. Ante la insistencia, finalmente eligió a uno de sus primos, sabiendo que era más que evidente que no hablaba en serio. "La voz que no soporto, que odio... Pues yo creo que Ángela no va triunfar... Ángela no sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal, no va ganar nada", dijo bromista cuando le cambiaron la pregunta por "¿cuál de sus primos tiene la peor voz?".

También el año pasado, Majo fue cuestionada sobre si estaría interesada en colaborar con su tío Pepe y Ángela, y se mostró abierta a esta posibilidad. "Sí, estaría divertido, pero pues afortunadamente todos estamos enfocados en lo que estamos haciendo cada uno, en lo individual, y no estoy bien enfocada en que despegue mi disco y que le vaya increíble", comentó en un encuentro con la prensa retomado por Multimedios Televisión. A su vez, dijo que en su incipiente carrera como cantante ha contado con el apoyo de la familia Aguilar. "Es más de consejos, siempre están presentes, si yo tengo una duda, algo que resolver: 'Oye tío, oye papá, ¿cómo ven esto?', pero siempre lo he dicho, por circunstancias he hecho mi carrera de manera muy aparte, no porque no los quiera, sino porque así se ha dado", agregó.

