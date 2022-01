Orgulloso, Pepe Aguilar habla de su hija Ángela: 'Toda una profesional'

Perteneciente a una de las dinastías más importantes en el ámbito artístico, Ángela Aguilar ha demostrado ser una digna heredera del legado familiar en la música regional mexicana, pues a poco de cumplir 18 años es sin duda una de las jóvenes cantantes más reconocidas en este género. Si bien es un hecho que posee una voz privilegiada, no sólo su innegable talento le ha traído el éxito que actualmente goza, pues éste es también el fruto de su dedicación, disciplina y preparación. A su vez, esta intérprete ha contado con el apoyo de su familia, así como la invaluable guía de su padre, Pepe Aguilar. Con una larga y exitosa trayectoria, el cantante es sin duda la mejor fuente de inspiración para su hija, quien atesora cada una de sus lecciones. Como todo padre orgulloso, el intéprete ha hablado emocionado de los logros de su retoño y se ha deshecho en halagos al hablar de su faceta com intérprete.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El pasado fin de semana, Pepe se presentó dos días consecutivos en un palenque en León, Guanajuato, en lo que fue un momento muy especial para él, pero sobre todo para su hija Ángela, pues marcó su debut en solitario en este tipo de recintos. Feliz por el recibimiento del público, el cantante habló de esta inolvidable experiencia padre e hija, pues aunque esta vez no hizo dueto con ella, participó en la producción de su show. "No me la creo, estuvo padrísimo, ustedes lo vieron, fueron testigos...", expresó emocionado ante la prensa, en declaraciones recogidas por Televisa Espectáculos. "Toda una profesional de la música, y la gente, qué bárbaro, cómo le respondió, la quieren muchísimo, y tiene su propio público, que eso es bien diferente", agregó el cantante de temas como Mi credo.

VER GALERÍA

"(Estoy) muy emocionado también... Estamos trabajando todos, yo estaba hablando con los técnicos pero ella hace su rollo sola, nada más que es un trabajo de equipo, entonces ni tiempo de emocionarse le da a uno", continuó. "Pero hubo dos momentos, cuando la gente no paraba de aplaudir y no paraba de aplaudir y ella en el escenario, fue un momento que yo creo marca el inicio de su carrera", contó. No es secreto para nadie que padre e hija hacen una excelente mancuerna dentro o fuera del escenario, y Ángela no podría estar más agradecida de contar con él en todo momento. "Toma mi mano con fuerza siempre. Gracias por sembrarme raíces pero a la vez enseñarme a volar. Gracias por ayer, gracias por hoy, gracias por siempre. Te quiero y te admiro", escribía ella en su Instagram en junio de 2020 en una dedicatoria especial por el Día del Padre.

VER GALERÍA

En el encuentro con los medios de comunicación, Pepe habló además de otros prometedores proyectos que no sólo lo involucran a él y a Ángela, sino a toda su familia, pues reveló que firmó un acuerdo con un productor para realizar diferentes contenidos, entre ellos una serie con los Aguilar. "Es uno de los productores y mánagers más importantes del mundo y vamos a crear mucho contenido, entre ellos está la idea de una serie de la familia, pero todavía hay otros proyectos antes que ese", explicó. "La cosa es que si Dios nos presta vida, vamos a seguir dando mucha lata los Aguilar", anticipó.

¿Qué hay detrás de las canciones de desamor de Ángela?

Tras su aplaudida presentación en el palenque, Ángela agradeció el apoyo que ha recibido a lo largo de su incipiente pero prometedora carrera en la música. "Muchas gracias por su cariño, por su apoyo, por cuidarme tanto desde niña, por apoyarme ahorita y por crecer juntos", dijo la joven también ante las cámaras de Televisa Espectáculos, oportunidad en la que habló entusiasmada de sus proyectos, y dejó abierta la posobilidad de volver a presentarse en un recinto como el de León. "Yo tengo mi gira sola de Mexicana enamorada, y pues voy a ver, después de este palenque, me encantó, quizás voy a hacer más palenques", comentó. Rrespecto a los temas que incluyó en su repertorio en estos recientes conciertos, la joven cantante explicó qué hay detrás de la canciones de desamor de su autoría con las que deleitó al público, descartando que tengan una relación estrecha con su vida personal. "No, no, la verdad yo soy bien enamoradiza y yo creo que yo solita me rompí el corazón, pero sirvió para muchas canciones", dijo sonriente y sin dar más detalles.

VER GALERÍA