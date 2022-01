¿Quién dijo crisis? Luis Miguel reaparece tan galante como siempre

Durante toda la pandemia, Luis Miguel ha mantenido un perfil bajo, procura salir poco y es muy rara la vez que se deja ver en público; sin embargo, echando por tierra los rumores que apuntaban a que el cantante enfrentaba problemas financieros y de salud. En medio de los señalamientos, El Sol se mostró más brillante que nunca al dejarse ver en Miami, derrochando estilo, en buena forma física y disfrutando de su yate. Como era de esperarse, las imágenes de Luismi rápidamente se viralizaron confirmando que el cantante se encuentra en un gran momento, tal como lo dijo hace unas semanas su amigo, el empresario Carlos Bremer.

De acuerdo con las imágenes, difundidas en el programa Ventaneando, el cantante se encuentra muy bien, disfrutando del clima de Miami, una ciudad que se ha convertido en su refugio durante la pandemia. A través de Despierta América, se difundió una imagen que Luis Miguel se tomó con uno de sus fanáticos, donde se ve sonriente y más galán que nunca. Aunque en Estados Unidos la realización de conciertos ha ido en aumento, hasta el momento, El Sol no tiene planeado regresar a los escenarios, a pesar de que sus seguidores estarían felices de poder verlo en acción de nuevo.

Con este gesto de dejarse ver en público, de alguna manera, Luismi desmiente la información que se ha publicado sobre su vida privada. Hace unos días, Carlos Bremer quien se encargó de hacer el plan de negocios que sacó al Sol de su crisis financiera, confesó que el cantante se encuentra muy bien: “Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré. Para mí es alguien que le ha dado a México tanto que no me importa qué problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo y él aprovechó la oportunidad y limpió todos sus errores”, contó el empresario.

En esta conversación, Carlos Bremer contó por primera ocasión cómo fue la negociación con el cantante para lanzar la serie y una serie de conciertos con los que pudo terminar con su crisis económica: “Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitábamos arriba en el escenario, que es donde él es grande y puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América”, reveló orgulloso el empresario quien se convirtió en la mente maestras detrás de la estrategia con la que El Sol pudo terminar con sus problemas financieros.

El fin de su serie

El año pasado, en medio de la pandemia se estrenó la tercera y última temporada de Luis Miguel, La Serie, un proyecto que fue un fenómeno y que también formó parte del plan regularizar las finanzas del actor. Aunque Luis Miguel guardó silencio en todas las ocasiones que algún episodio causaba polémica, al final de la serie, envió un mensaje con el que hizo una importante aclaración sobre la trama: “La serie de Netflix es ficción. No es 100% verdad. Basada en hechos reales”, posteó en su cuenta en noviembre pasado.