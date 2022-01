Con profundo dolor, Lisset se despide de su papá, el maestro Willy de La Academia

Después de que hace unos días, Lisset utilizara su cuenta de Instagram para solicitar donadores de sangre para su papá, Willy Gutiérrez, ayer por la tarde, la cantante reapareció en Instagram para dar a conocer la triste noticia del fallecimiento del músico. Según informó su hija, el profesor Willy partió el día en que celebraba su cumpleaños: “Con un dolor muy profundo les comparto que el amor más grande, mi adoración mi maestro, mi mentor, mi sensei, mi guía, mi papito, el más amoroso, ayer por la noche, el mero día de su cumpleaños, trascendió a otro plano dejando por su paso un gran legado de enseñanza y sobre todo de mucho amor”, escribió la cantante.

La también actriz continuó resaltando las cualidades de su padre: “76 años de amar profundamente la música y ser el mejor ser humano que Dios me pudo mandar, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo y sin duda, ¡el mejor maestro! Vivió una vida llena de amor, llena de Dios, ¡una vida que valió, vale y valdrá la pena recordar!”. La cantante reveló que en los últimos meses, el profesor Willy estuvo lidiando con varias complicaciones médicas: “Después de operaciones, radios, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías, lo entubaron, le pusieron hemodiálisis, le hicieron la traqueostomía y después de extubarlo, ¡seguía luchando! Ese era nuestro Titán, Dios no quiso que sufriera y no sufrió”.

La cantante reveló que la partida de su papá fue en calma: “Él no se enteró de todo lo que su cuerpecito recibió, porque además tenía 3 catéteres”, escribió en otra parte de su mensaje. La hija del músico decidió compartir con sus seguidores esta información, porque recibió gran respuesta por parte de su comunidad virtual hace unos días que dio a conocer que su papá se encontraba en el nosocomio: “Se los comparto, porque todos ustedes y mis amigos de los medios siempre nos han querido mucho y cuando necesitamos sangre contamos con todo su apoyo incondicional y estamos muy agradecidos, toda la familia, por eso, estuvieron al pendiente de la salud de mi papito amado”.

Lisset acompañó estas líneas de una imagen al lado de su padre quien en la instantánea aparece muy sonriente. A través de sus historias en Instagram, la cantante compartió una imagen que le envió una de sus primas en las que se ve al lado de su papá, ambos vestidos de gala, ella con el micrófono en la mano y él tocando el saxofón: “Te voy a extrañar, pero vives en mí papito”, escribió sobre la imagen. En medio de su dolor, la cantante se tomó el tiempo de compartir algunas historias en las que la han etiquetado para lamentar el fallecimiento del profesor Willy y enviarle sus sentidas condolencias.

Adiós maestro Willy

Además de su hija, el mundo de la música lamentó la muerte del músico quien, con su participación en La Academia, se convirtió en uno de los maestros preferidos de los chicos de varias generaciones. El profesor Willy se convirtió en un referente para los egresados, por lo que ayer varios se volcaron en redes sociales para honrar su memoria, como lo hizo Erika Alcocer, Carlos Rivera, Raúl Sandoval quien escribió en su feed de Instagram al lado de una foto del músico: “DEP, maestro y amigo, mucha luz a su familia en este momento tan difícil. @Lisset_oficial te abrazo fuerte, te quiero mucho”.