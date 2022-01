Britney Spears sobre su hermana: 'Ella nunca tuvo que trabajar por nada'

Cuando el pasado mes de noviembre se anunció el fin de la tutela bajo la que Britney Spears había estado por más de 13 años, muchos pensaron que esto dejaría atrás el drama que había rodeado la vida de la cantante durante todo este tiempo, sin embargo, no ha sido exactamente así. Hace unos días Jamie Lynn Spears concedió una entrevista en la que habló sobre su hermana mayor y descartó su participación en el proceso legal mediante el cual el padre de ambas asumió el control sobre La Princesa del Pop. Las declaraciones de la protagonista de Zoey 101 provocaron muchas reacciones en las redes sociales, sin embargo, han sido las de Britney las que más han llamado la atención. La intérprete de 40 años ha compartido un extenso mensaje en el que refuta las afirmaciones de su hermana.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Luego de que Jamie Lynn asegurara en Good Morning America que no estaba al tanto de lo que ocurría con su hermana como parte de su tutela, Britney ha tomado su cuenta de Twitter para expresar de manera enérgica su opinión al respecto. “Lo vi con fiebre de 40 (grados), jajaja y en realidad fue agradable tener fiebre tan alta porque tuve que rendirme y no preocuparme”, expresó al inicio de su mensaje. “Simplemente me importaba un... pero me dolía mucho la cabeza... Por supuesto que soy una reina del drama si me enfermo, así que creo que me estaba muriendo”, agregó. La cantante aclaró que ya se sentía mejor, aunque fue sincera al admitir lo que le molestó de la entrevista concedida por su hermana. “Dijo fue que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo cerca de mí desde en 15 años durante ese momento, entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mis expensas? ¿En serio?”, señaló La Princesa de Pop, y es que su hermana menor actualmente está promocionando su libro Things I Should Have Said.

VER GALERÍA

Britney reiteró además sentirse herida por el hecho de que Jamie Lynn interpretara sus éxitos sin su permiso. Y es que durante su participación en el matutino estadounidense, la actriz dijo: “No creo que esté personalmente molesta conmigo por eso. Sinceramente, no sé por qué eso la molesta”, expresó, refiriéndose a su presentación de 2017 en los Radio Disney Music Awards. Y es aunque Jamie Lynn le restó importancia a esta situación, para la intérprete de Toxic fue algo realmente significativo: “Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones y mi hermana era la bebé. Ella nunca tuvo que trabajar para nada. ¡Siempre le daban todo a ella!”, señaló.

Esta decepción por las declaraciones de su hermana se suma a las que ya se ha llevado antes con otros miembros de su familia, especialmente con su padre, quien encabezó el proceso mediante el cual Britney perdió el control sobre su vida personal por orden de un juez. “Mi familia arruinó mis sueños al cien mil por ciento y encima trata de hacerme quedar como la loca mientras tengo 40 de fiebre, y no puedo moverme de la cama. A mi familia le encanta hundirme y hacerme daño, así que estoy disgustada con ellos”, concluyó la cantante.

VER GALERÍA

Jamie Lynn calificó a la cantante de “errática y paranoica”

“Cuando (la tutela) se puso en marcha yo tenía 17 años (y) estaba a punto de tener un bebé, así que no entendía lo que estaba pasando ni estaba concentrada en eso. Estaba concentrada en el hecho de que tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé…”, aseguró la estrella de Zoey 101 en Good Morning America. “Yo (entendía) tan poco acerca de eso entonces, como lo hago ahora…”, agregó. En su libro, Jamie Lynn calificó el comportamiento de La Princesa del Pop “errático y paranoico”, por lo que al ser cuestionada al respecto, defendió su postura expresada en sus memorias. “Era muy importante para mí, primero, honrar mi voz. (Me sentí como) Tengo que hacer esto o ¿de qué manera puedo esperar que mis hijas se defiendan por sí mismas?”, agregó en la charla. “Puedo decir cómo me sentí porque eso importa. Importa que me dolió”, agregó.

VER GALERÍA