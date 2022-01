Carlos Bremer desmiente los rumores sobre Luis Miguel: 'Limpió todos sus errores'

Lejos de los escenarios, Luis Miguel pudo dar otro impulso a su carrera gracias al apoyo de sus entrañables amigos, quienes fueron pieza clave a la hora de emprender una serie de estrategias con las que se logró el rescate financiero del cantante, una de ellas, el lanzamiento de la serie televisiva inspirada en su vida. Sin embargo, nuevos rumores aseguran que el intérprete atraviesa por una situación monetaria difícil, por lo que el empresario Carlos Bremer tomó la decisión de conceder una entrevista en la que echó por tierra esas versiones dadas a conocer en una publicación. Del mismo modo, destacó el importante compromiso que tiene con el ídolo musical, quien asegura supo aprovechar al máximo la oportunidad para reacomodar su vida en este sentido.

Con la amabilidad que lo caracteriza, Bremer habló del enorme aprecio que tiene por El Sol, desmintiendo que en este instante esté atravesando por un periodo complejo, pues asegura que en su momento él supo valorar cada esfuerzo que se llevó a cabo para apoyarlo. “Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré. Para mí es alguien que le ha dado a México tanto que no me importa qué problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo y él aprovechó la oportunidad y limpió todos sus errores…”, dijo el empresario durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando, orgulloso de los logros que pudieron consolidar estos años en los que el cantante ha preferido mantenerse alejado de los reflectores, aunque trabajando tras bambalinas en sus proyectos.

Durante esa charla, Bremer hizo énfasis en el importante consejo que le dieron a Luis Miguel cuando llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa para evaluar su situación, por lo que confiados en su talento decidieron emprender sus planes. “Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitábamos arriba en el escenario, que es donde él es grande y puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América…”, explicó el empresario, siempre transparente al compartir detalles del proceso que ha seguido El Sol para resurgir y retomar su carrera.

La situación actual de Luis Miguel

Ante los rumores, Bremer también explicó cómo es la actual situación de Luis Miguel, asegurando que todo marcha bien para el intérprete, que logró conquistar el éxito con el lanzamiento de tres temporadas de la serie sobre su vida, aunque mucho de lo que aparece representado tiene toques de ficción. Eso sí, gracias a la popularidad que alcanzó el proyecto, las nuevas generaciones han podido acercase y disfrutar de la obra musical de El Sol. “Hoy por hoy quedó muy bien con todo mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones y ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir…”, aseguró.

Finalmente, Bremer reiteró la enorme lealtad que tiene por su amigo, dispuesto a apoyarlo siempre que sea necesario, emprendiendo un trabajo en conjunto por el cual todas las partes han sido favorecidas. “Yo soy un pequeño apoyo para cuando se ofrezca y es un orgullo para mí hacerlo y yo soy el más beneficiado…”, dijo en otro momento de la charla. Por ahora, El Sol continúa alejado de los reflectores, aunque se sabe que muy pendiente de sus proyectos, algo que tiene muy emocionados a sus fanáticos.

