Lucero revela que fue idea de Lucerito integrarse a su show con Mijares: 'Ella lo propuso'

Tal como lo habían anticipado desde hace semanas, Lucero y Mijares se volvieron a unir recientemente en el escenario para dar uno de sus conciertos más especiales. Los cantantes, que han demostrado ser los ex mejor avenidos, ofrecieron un show en Acapulco para despedir el 2021. Esta entrañable presentación contó con la mejor sorpresa para el público: la participación de su hija Lucerito. La joven, quien se ganado el cariño de la gente con su simpatía y talento, se convirtió en la invitada de lujo de sus famosos padres. Días después de aquella inolvidable noche, La Novia de América ha hablado al respecto y ha revelado que fue idea de su hija el sumarse al espectáculo.

Emocionada, Lucero habló en una reciente entrevista del gran éxito que ha tenido su gira con Mijares, la cual lleva por nombre una simpática frase que se remonta a sus inicios juntos: Hasta que se nos hizo. Sobre la presentación en Acapulco, la cantante se dejó ver muy orgullosa y satisfecha, sobre todo por la actuación de su Lucerito, quien se integró al show haciendo coros durante todo el concierto y también cantó con ellos. “Ella nos lo propuso, ella lo pidió y lo hizo de una manera profesional”, contó la estrella de Lazos de Amor a TVNotas. “Se puso de acuerdo con los coristas que ya llevan muchos años, se aprendió las armonías y todo increíble”, comentó La Novia de América. “Y por supuesto que le dijimos que sí con mucho gusto, y ya de ahí se animó a cantar dos temas con nosotros”, agregó.

Si bien tanto Lucero como Mijares están de acuerdo en que su hija debe dedicarse a sus estudios antes de decidir seguir sus pasos en la música, eso no impide que se sientan felices por sus logros como artista no oficial y el cálido recibimiento que le ha dado el público. “Me fascinó, la vi feliz, realizada, con mucho dominio escénico a pesar de lo joven que es”, comentó la cantante. “Estaba muy alegre de que la gente le aplaude con tanto cariño, y no hay cómo agradecer eso. Como papás, es un orgullo precioso”, agregó.

Aunque Lucerito fue a quien el público vio en aquel concierto, lo cierto es que no fue la única de los hijos de Lucero y Mijares que participó en el espectáculo. José Manuel, el primogénito de la expareja, también participó en la presentación, aunque como parte del staff. “Estuvo coordinando algunas cosas junto con el equipo de producción, porque a él le gusta esa parte”, explicó la cantante. “Fue una noche muy especial, además con la cordialidad, cariño y respecto nos tenemos Manuel y yo”, agregó. Y es que no es secreto para nadie que, aunque los intérpretes decidieron divorciarse tras varios años de casados, siguen manteniendo una relación amistosa, la cual ha contribuido que trabajen juntos en diversos proyectos.

La más reciente colaboración de Lucerito

El pasado mes de noviembre, Mijares lanzó su primer disco navideño, material que contó con una colaboración muy especial que emocionó a sus fans. Y es que el cantante, Lucero y su hija se unieron para interpretar el famoso tema Noche de paz. Esta experiencia fue totalmente inolvidable para la jovencita, quien días después se sinceró al respecto. “Me dio muchísimo gusto y muchísima felicidad poder grabar con ellos, quiero agradecer, a todo el público en general, que me ha seguido, porque la verdad nunca me lo imaginé”, comentó entonces en entrevista para Ventaneando. Fue en mayo del 2019, cuando la joven entró por primera vez al estudio para grabar el tema Vencer al amor, una melodía que interpretó junto a su padre como un regalo para él por su cumpleaños. Tras aquel entrañable dueto, Lucerito ha realizado varias colaboraciones con sus papás, teniendo un gran recibimiento de parte del público.

