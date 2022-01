Ana Bárbara a su novio: 'Bendigo los últimos siete años por la fortuna de recargarme en tu hombro'

El amor es la mayor inspiración de Ana Bárbara en estos instantes, pues a la par de tener la fortuna de desempeñar con orgullo su faceta como mamá, disfruta de un sólido romance con Ángel Muñoz, el galán que se ha convertido en su mejor cómplice de sueños desde hace ya siete años. Lo cierto es que tras haberse comprometido en julio de 2020, la pareja toma el curso de las cosas con calma, en espera de que los planes logren alinearse para celebrar su anhelada boda cuando eso sea posible. Mientras tanto, la cantante ha compartido un emotivo mensaje de agradecimiento a todos aquellos que hoy forman parte de su vida, mismo en el que dedicó unas líneas a su prometido, a quien considera su principal apoyo en estos momentos, en los que además sigue sumando éxitos profesionales.

Con la apertura que la caracteriza, Ana Bárbara tomó sus redes sociales para hablar del enorme sentimiento de gratitud que la invade, sobre todo porque la maternidad ha sido para ella uno de los mayores privilegios que la vida le ha dado. “Quiero agradecer los momentos de alegría y los que me dejan tantas lecciones aprendidas, cada vez que veo la luz doy gracias por la familia de donde vengo, y por la familia primaria que hemos creado (disfuncional que funciona), jajaja. Por cada uno de mis maestros, tanto hijos de vientre como de amor, @gallardoni, @paulalevyy, @emiliolevyy, @chema._official, @jeronimo_barba…”, dijo la intérprete en las primeras líneas de su publicación.

La estrella también hizo una mención especial a su prometido, con quien ha escrito una historia de amor colmada por instantes entrañables, feliz de ese acuerdo que ambos han logrado consolidar a lo largo de estos años en los que su amor crece con el paso de los días. “Y bendigo por este y los últimos siete años de tener la fortuna de recargarme en tu hombro, mi amado @aj_munoz8176, y pido al universo que perdure lo que me resta de existencia…”, afirmó Ana Bárbara, que ilustró estas líneas con un video, en el que recopila fotografías y clips de la convivencia con sus hijos y su prometido, incluyendo algunas postales de las recientes celebraciones decembrinas en familia, en las cuales estuvieron presentes Paula y José Emilio, hijos de la fallecida Mariana Levy, a quienes ha brindado amor y cuidados desde pequeños.

Por otro lado, la también productora musical agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que ha recibido este tiempo, feliz de iniciar este 2022 con el pie de derecho y motivada por los nuevos retos que está dispuesta a asumir. “También doy gracias por la dicha de contar con hermosos amigos, y con ustedes, mis hermosos que leen a esta #bandida, que les cuenta cada día una historia real, la historia de una vida, donde lejos de la perfección, sin duda he tratado que reine el amor y el deseo de bienestar, para todos los seres que me rodean los #pedazosdemialma y que me han invitado a ser mejor en todos los sentidos. Me queda claro que la Música, y el ser de alguna forma figura pública, son el puente que nos une, y me motiva a seguir creando canciones que nacen de lo más profundo de mi ser…”, dijo, para luego reconocer la labor del equipo de trabajo que la acompaña.

¿Cómo marchan sus planes de boda?

Mientras Ana Bárbara vive en pleno su noviazgo con Ángel Muñoz, la cantante se ha sincerado en ocasiones anteriores sobre sus planes de boda, revelando que incluso ya ha visto algunos vestidos de novia que le gustaría lucir ese soñado día. Sin embargo, tanto ella como su amado han preferido tener paciencia para que llegue el instante adecuado en que las posibilidades les permitan dar este importante paso. “Ángel ha sido un ángel en mi vida. Pensé (que me casaría) para fines de este año, (pero ahora) estamos sujetos a los tiempos de la COVID-19”, dijo en enero de 2021 a People en Español, destacando parte de lo vivido durante esos meses. “Ha sido un año de reinvención como madre, como hija, como profesional y como pareja. No ha sido nada fácil. Pero me ha gustado el reto”, agregó.

