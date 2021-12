Como pocas veces, Dulce María habla de su etapa en RBD: 'Ganábamos súper poquito'

Uno de los instantes más importantes en la carrera de Dulce María fue sin duda el de su participación en Rebelde, telenovela a cargo de Pedro Damián de la que posteriormente surgió RBD, agrupación musical integrada por Anahí, Poncho Herrera, Christian Chávez y Maite Perroni. Fue tal el éxito que alcanzó esta producción que su fama trascendió más allá de las fronteras mexicanas, por lo que en ese entonces los actores se entregaron de lleno a los compromisos de trabajo, no solo en el set de grabación, sino también en la realización de giras internacionales. A varios años de esa aventura, -mientras disfruta plenamente de su faceta como mamá-, la cantante ha revelado algunos detalles nunca antes comentados de esa etapa, como el hecho de que a pesar de la gran cantidad de ingresos que generaba todo el fenómeno de RBD, el pago que cada uno recibía era poco, según palabras de la intérprete.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que la caracteriza, Dulce María habló en entrevista con Yordi Rosado de su experiencia como parte del elenco de Rebelde, instante que dio pie a que el presentador la cuestionara sobre si el éxito de ese proyecto les había redituado ganancias económicas considerables. “Rebelde… no solo yo, todos, nos bailaron bien bonito…”, dijo con sentido del humor, sin dejar de mencionar que por esos años solían dedicarse a grabar la historia de lunes a viernes, ocupando los fines de semana para realizar conciertos fuera de México. “Nosotros no parábamos de trabajar… y después que empezó a tomar mucha más fuerza el grupo empezamos a tener gira internacional en medio de las grabaciones…”, agregó.

VER GALERÍA

Durante la charla, Dulce María explicó que al firmar su contrato, al igual que todos sus compañeros, cedió a Televisa los derechos de la imagen de su personaje, Roberta, lo que incluía explotación del mismo en radio, televisión así como de su merchandising. De hecho, reconoció que lo que ganaba siendo parte de Rebelde y RBD no fue lo que muchos habrían imaginado, esto tras la pregunta de Yordi. “No…”, dijo contundente, para luego revelar de qué forma logró forjar un patrimonio, pues de alguna manera lo que ganó siendo figura de ese proyecto le permitió tener ingresos para adquirir un inmueble. “Sí (pude comprar una propiedad), yo la verdad me considero que soy bastante administrada y que ahorro y que no gasto de más. Sí gasto porque trabajo desde que tengo 5 años… Yo porque la verdad en ese momento me fue muy bien y tenía campañas, tenía campañas de zapatos… Yo hice mi guardadito con las campañas que hacía…”, agregó.

VER GALERÍA

La reunión de los ex RBD al percatarse de la situación

Fue tal el éxito de Rebelde y RBD que a la par de la telenovela y las giras mundiales, surgieron algunos productos en torno a la agrupación, como la venta de muñecas Barbie réplica de los personajes. Al ser conscientes de estos acontecimientos, los ex integrantes de la banda de música pop decidieron reunirse y hablar para así tomar una firme decisión. “Sí, hubo una vez que nos juntamos, nos encerramos todos toda una noche… estábamos juntos en una gira en Chile… el punto es que así empezamos a hablar y nos dimos cuenta… de que todos ganábamos diferente en los shows… entonces fue como algo muy fuerte, que aparte ganábamos súper poquito para lo que (trabajábamos)… Ahora hago cuentas, a esta edad, porque en ese entonces no tenía mente para eso, y hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y claro, a nosotros nos tocaba muy poquito…”.

Finalmente, acudieron con la persona que en ese entonces estaba encargada de regular esa situación, por lo que lograron llegar a un acuerdo, según confesó Dulce María. “Entonces ahí dijimos: ‘Vamos a hablar’, fuimos cuando llegamos a México fuimos todos a la oficina de Alejandro Benítez (ex director general de comercialización de artistas en Televisa). ‘Si no ganamos todos igual (le dijimos) pues ya no vamos a hacer nada’… Ya de ahí nos pidieron exclusividad a todos porque ya le estaban invirtiendo más…”, contó, asegurando que a partir de ese instante se equipararon sus sueldos.

VER GALERÍA