‘¡Bienvenida Flaca!’, Ana Bárbara recibe en Los Ángeles la vista de Paula Levy

Este diciembre será uno de los más especiales para Ana Bárbara ya que disfrutará de estas fiestas en compañía de todos sus hijos. A través de Instagram, la cantante compartió una serie de historias en las que compartió la llegada de Paula y Emilio Levy, hijos de la fallecida Mariana Levy a quienes crió como propios cuando se casó con José María Fernández El Pirru, viudo de la conductora. A pesar de que la relación con el papá de los chicos terminó hace años, Ana Bárbara y los hermanos Levy mantienen una relación muy cercana, pues la cantante los sigue considerando parte de su familia, razón por la que ambos viajaron a Los Ángeles para compartir estas fiestas y celebrar juntos el cumpleaños de Jerónimo, “el bebé” de la familia, quien este 22 de diciembre cumple 10 años de edad.

A través de esta red social, la cantante compartió un conmovedor momento en el que se ve a su hijo José María, tocando el piano mientras su hermana mayor, Paula, lo escucha atentamente: “¡Bienvenida mi Flaca!”, escribió en uno de los clips donde se ve a la joven acariciando a una de las mascotas de la cantante. En otra historia, donde se escucha a su hijo mostrando un poco de su talento frente al piano, Ana Bárbara escribió: “Lloro, los hermanos disfrutando”. Por su parte, Paula, también recurrió a esta red social para anunciar su llegada a Los Ángeles con una foto al lado de Jerónimo: “Aquí con el cumpleañero”, posteó haciendo referencia a que mañana la familia estará de fiesta.

Pero Paula no viajó sola, lo hizo de la mano de su hermano menor, José Emilio a quien Ana Bárbara consintió con una deliciosa cena con la que quiso impresionarlo. Según se escucha decir a la cantante, estaba muy nerviosa por saber la opinión del joven quien es un virtuoso de la cocina: “Lo más difícil que le puede pasar a una madre es cocinarle a un hijo chef, porque seguro va a juzgar”, comentó Ana Bárbara. Feliz con el detalle de la cantante, el joven comentó: “No, seguro están buenísimos”. Luego de probar lo que cocinó su mamá, como llama de cariño a la cantante, reveló que estaba delicioso: “¡Bastante!, un 10!”, comentó sonriente.

Ana Bárbara y su amor por los hermanos Levy

Hace un par de semanas, la cantante concedió una entrevista a Yordi Rosado donde recordó cómo fue comenzó la relación madre e hijos que comenzó con los hermanos Levy cuando comenzó a salir con José María Fernández El Pirru: “¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”. La cantante explicó que la situación de El Pirru la conmovió desde el primer momento: “Si te digo que fue una atracción fatal, no, no, fue como una ternura impresionante por ver a un señor con sus hijos, hecho pedazos, entonces me mueve todas las fibras”.

La cantante recordó que, con Paula, la conexión fue inmediata: “El día que me presenta a Paula que era, bueno, es encantadora, de tres añitos, llega y me dice: ‘Oye, ¿te puedo decir mamá?”, contó. Aunque ha sido como una mamá para ambos, sabe que debido a las condiciones de su relación, no siempre ha podido estar con ellos: “Y siento que, como mamá, he tenido mis momentos malos, yo sé que les fallo y seguramente Paula tendrá algún día su cartita a Santa Claus que me diga: ‘Mira esto y esto’, pero eso sí, Flaca, eres un pedazo de mi alma tú, Emilio, María. Me encanta amar a mis hijos”. En esa entrevista, la cantante también habló de José Emilio quien, hasta el día de hoy es muy apegado a ella: “Yo cuando puedo, me traigo a mi gordo, Emilio, te amo pedazo de mi alma. Es un tipazo, hermoso, es tan agradecido y tan bueno mi hijo. Emilio, el que es hijo de Mariana y mío, de las dos”, comentó visiblemente conmovida.