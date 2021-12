Cristian Castro abre su corazón: ‘Yo prometí que iba a ser mejor padre que mi padre’

A sólo unos días de haber celebrado su cumpleaños número 47, Cristian Castro abrió su corazón y como nunca habló con la prensa sobre su papel de papá. Debido a su apretada agenda de trabajo, el cantante reconoció que le ha sido muy difícil enfocarse en sus tres hijos: Simone y Mikhail a quienes procreó durante su matrimonio con Valeria Liberman y Rafaela, la hija que tuvo con la colombiana Paola Eraso. Dando lecciones de sinceridad, el cantante reveló que, aunque quisiera ser más dedicado, su profesión lo absorbe. Por primera ocasión, confesó que cuando era joven siempre tuvo la ilusión de convertirse en un gran padre, de alguna manera, para que sus hijos no tuvieran que enfrentarse a las ausencias que él, por la fama de su padre, Manuel El loco Valdés, sufrió.

Aunque tenía toda la intención de que sus hijos fueran su prioridad, su talento ha impedido que pueda compartir el tiempo que quisiera con sus herederos: “No fui la verdad el papá que yo pensé que iba a ser, porque justo cuando fui creciendo yo me prometí que iba a ser mejor padre que mi padre, entonces, ¿qué creen?, no lo logré”, comentó en todo de broma. Cristian, quien este fin de semana se presentará en Monterrey aseguró por qué no puede entregarse a la paternidad como tenía planeado: “No he podido ser suficientemente buen papá, ojalá ya me pueda dedicar más, pero la verdad es que es muy absorbente tratar de encontrar canciones, el trabajo, hacer un buen show, recorrer países”, comentó.

El cantante reconoció que también existe la posibilidad de renunciar a los escenarios; sin embargo, su pasión es muy grande: “He sido, quizá, un poco egoísta en ese sentido, pero sí, debería ser un poquito más considerado y se un mejor padre, pero la verdad es que no, no lo traigo dentro”, comentó. Sobre sus hijos mayores, aseguró que lo ve poco, pero que se siente muy contento con los jóvenes en los que se han convertido: “Ahí andan, ya cumplió 14 mi chavillo, Mikhail, estoy muy orgulloso”. Sobre su primogénita, el cantante aseguró: “Simone ya tiene 16, ojalá que no tenga novio”, bromeó sobre la posibilidad de que le digan suegro: “No, ojalá que no, imagínate nada más que den chance de echar party unos años más”, comentó divertido.

Hace unos días, durante su visita a Televisa, donde grabó un especial navideño, el cantante habló del talento de su hija menor, Rafaela quien, el pasado 8 de diciembre, lo sorprendió en su cumpleaños interpretándole su segunda composición, una canción que la niña posteó en su cuenta de Instagram donde se la dedicó al cantante. Sobre este detalle, el cantante declaró a Televisa Espectáculos: “Rafaela, por ejemplo, me envió una súper canción, es una composición muy bonita (…) Ya le dije que en cuanto se gradúe de la universidad, yo le voy a hacer un discazo y la vamos a lanzar, acá en Televisa”, detalló el cantante.

La segunda Navidad sin su abuelita

A su llegada a Monterrey, Cristian también habló de uno de los temas que más tocan su corazón, el sensible fallecimiento de doña Socorro, su abuelita materna, quien murió el año pasado, a la edad de 85 años, y a quien él consideraba una mamá: “La muerte es lo más terrible que puede pasarles a los seres humanos, aprovechen su vida, aprovechen mucho a su gente, yo me fui de vago y la verdad me arrepiento”, comentó echando de menos que no pudo pasar más tiempo con su abuelita, los últimos años.