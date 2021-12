La especial razón por la que Beyoncé envió sus condolencias a la familia de Don Vicente

La trascendencia que logró Vicente Fernández a lo largo de los años, gracias a su inigualable talento vocal, lo convirtió en uno de los artistas mexicanos más admirados en todo el mundo. Por tal motivo, tras su lamentable partida el pasado 12 de diciembre, personalidades de diversos ámbitos enviaron su pésame, incluidas algunas figuras internacionales, como lo hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Del mismo modo, la cantante y productora musical Beyoncé se unió a las condolencias por el fallecimiento del Charro Huentitán, quien fue despedido en su natal Jalisco con una misa de cuerpo presente en compañía de sus seres queridos y sus fanáticos. Tras la ceremonia, el ídolo musical fue trasladado al rancho Los Tres Potrillos, lugar que fue designado como su última morada.

Minutos después de confirmarse la muerte de Chente, los famosos no pararon de manifestar su dolor ante esta pérdida, especialmente a través de sus redes sociales, aunque Beyoncé lo hizo de una manera muy especial. La intérprete de canciones como Single Ladies y Run The World, publicó en su página oficial de internet una fotografía de don Vicente, en la cual aparece posando de perfil y luciendo su característico traje charro, añadiendo solo la frase “descanse en paz”, para manifestar de esta manera su sentido pésame a los fans y a la familia del artista, que murió a la edad de 81 años tras permanecer hospitalizado desde el mes de agosto.

Aunque Beyoncé no dijo más en torno a la partida de don Vicente, el detalle no pasó desapercibido por los fanáticos de la estrella, haciendo viral este gesto que forma parte de las muestras de afecto que ha recibido el también llamado Charro de México. Cabe destacar que a través de su sitio web, la también compositora y actriz ha asignado un espacio en el que incluye los cumpleaños y fechas especiales de los famosos, aunque en este caso la mención por la noticia de la muerte de Chente tuvo un lugar especial entre las publicaciones de la estrella.

La conexión de Beyoncé con los Fernández

Tras las condolencias de Beyoncé por el fallecimiento de don Vicente, muchos se han preguntado cuál es la conexión de la cantante con la dinastía Fernández, por lo que ha surgido una explicación que ha acaparado todo el interés entre los seguidores de ambas estrellas. Eran principios de los dos miles cuando la intérprete y Alejandro Fernández grabaron juntos el tema titulado Amor Gitano, una canción en español que se incluye en los discos Viento a Favor, de El Potrillo, así como en la edición de lujo del álbum B’Day, de Beyoncé. De ahí que muchos comenten que fue gracias a esa amistad que la texana tuvo cercanía con los Fernández.

“Mis amigos escucharon la canción y cuando les dije que había trabajado con él (con Alejandro Fernández), me dijeron: ‘Estás mintiendo, ¿siquiera sabes quién es este hombre?’. Y después de trabajar con él y escuchar su voz entendí por qué ellos (mis amigos) estaban muy emocionados. Él es hermoso y muy talentoso y su voz es increíble y él me ayudó un poquito con mi español…”, dice la cantante en el fragmento de un documental que rescata las imágenes del día de la grabación de Amor Gitano, en donde se aprecia la llegada de Alejandro al estudio, quien fue recibido con un abrazo de la intérprete, para la que El Potrillo tuvo un comentario. “Hablas muy bien (español), sí, es increíble…”, se escucha a Alejandro, quien al igual que su padre ha demostrado que su talento musical no conoce límites.

