Cristian Castro presume el obsequio que le dio su mamá, Verónica Castro, por su cumpleaños

La distancia no se convirtió en un obstáculo para que Verónica Castro festejara la vida de su primogénito, el cantante Cristian Castro quien este 8 de diciembre celebró su cumpleaños número 47, una fecha que debido a su apretada agenda de trabajo no pudo pasar con su familia; sin embargo, sí sintió a su mamá cerca. Echando mano de las redes sociales, la actriz envió una cariñosa felicitación a su hijo a quien también le hizo llegar un presente que él presumió en sus redes sociales. Además de Verónica, el cumpleañero también recibió una sorpresa virtual por parte de su hija menor, Rafaela, quien a través de sus redes sociales también le dedicó un regalo muy especial.

Desde muy temprano, Verónica Castro posteó en Instagram una imagen al lado de su hijo que acompañó de la leyenda: “Ya quiero festejar, ¡Feliz cumpleaños amor!”. De inmediato, la foto de la actriz alcanzó más de 69 mil seguidores, algunos aprovecharon este post para enviarle felicitaciones de Cristian quien, más tarde, dio a conocer el obsequio que recibió de su famosa mamá. Con una imagen en la que aparece sentado en un estudio de grabación sosteniendo, en una mano, un cupcake con una velita encendida y en otra, en la otra, el regalo de Verónica, el cumpleañero escribió: “Un súper iPhone 13 de cumpleaños. Gracias infinitas a la mejor madre que es mi todo @Vrocastroficial”, se lee en el feed del cantante.

Como era de esperarse, la más conmovida por esta publicación fue Verónica, quien escribió: “¡Feliz cumple amor! Solo quiero que seas feliz y darle gracias a Dios, que sigas regalando lindos sentimientos con tu voz”, escribió la presentadora. Además de su mamá, el cumpleañero recibió otra felicitación muy especial, se trata de la que le hizo su hija menor Rafaela quien heredó su talento musical, razón por la que echó mano de sus habilidades para hacerle la sorpresa más especial interpretando una melodía de su autoría, de acuerdo con lo que reveló, esta es su segunda composición.

A través de su cuenta de Instagram, la menor de los Castro compartió un clip en el que aparece diciendo: “¡Hola papito!, ¿cómo estás?, Feliz cumpleaños, que la pases muy rico y te voy a regalar algo que, espero, te guste, es mi segunda composición, es dedicada a la naturaleza”, comentó la niña, de 7 años de edad, antes de comenzar a tocar en el piano esta canción de su autoría. Dando lecciones de profesionalismo, Rafaela dejó a sus seguidores en Instagram con la boca abierta al mostrar lo bien que toca y canta, sin dejar fuera que ha comenzado a componer sus propias canciones, sin duda, la muestra más clara de que quiere seguir los pasos de su famoso papá en la música.

Cristian, orgulloso de Rafaela

Hace unos meses, Cristian abrió su corazón durante una entrevista con el programa Hoy día, donde habló como nunca de sus tres hijos y reconoció el talento que posee la menor: “Divinos los niños, están preciosos. Ya tengo mi hija de 15 años, tengo mi hijo de 13 años, casi, tengo a mi bebé Rafaelita, de 6 años, que ya se está poniendo muy famosa con todos ustedes. Estoy agradecido, me pasé un poquito de la planificación familiar con tres hijos, pero bueno, les prometo ya no pasarme de la raya”, comentó en tono divertido. En junio pasado, durante la pandemia, el cantante habló con Guadalupe Pineda donde confesó que quiere inculcarles la música a los tres: “Quiero es que mis hijos aprendan un instrumento ya están con el piano. Yo estoy encima de mis hijos para que aprendan piano, quiero que se acompañen bien y aunque no sean cantantes sepan un poco de solfeo, un poco de música, porque es importante eso”, finalizó.