Danna Paola sobre su estado de salud: ‘Gracias a Dios no fue Covid-19, ni influenza’ La cantante dio a conocer que se encuentra recuperándose, situación por la que tuvo que cancelar algunas presentaciones

Hace unos días, los fans de Danna Paola se mostraron muy preocupados, luego de que la cantante apareció en Instagram usando una mascarilla de oxígeno, una imagen que acompañó de la frase: “Abríguense, amiguitos”. Debido a la ola de mensajes de sus fans que querían saber cómo se encontraba de salud, la cantante volvió a manifestarse para reportarse, enferma, pero bien: “Bebés gracias por preocuparse, estoy manteniéndome en reposo full, ya que me puse muy malita”, escribió en Twitter. Después de un par de días de mantenerse completamente alejada de las redes, esta tarde, Danna Paola reapareció para revelar que está en franca mejoría.

A través de una imagen que compartió en una de sus historias, la cantante reconoció que ha sido muy duro no poder cumplir con algunos compromisos; sin embargo, tiene muy claro que en este momento lo más importante es reponerse: “Holi, vamos progresando. Para todos los que se preocuparon gracias, sí he estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico, me dan mucha impotencia cancelar, lo siento mucho, pero recordemos que la salud está primero siempre”, se lee en la primera parte de este texto.

Por otro lado, la cantante dio más detalles de cuál fue la situación por la que su médico le pidió reposo absoluto: “Gracias a todos por preocuparse, mis pulmones y garganta ahí van, gracias a Dios no fue ni Covid-19, ni influenza, si ando malita, pero vamos un día a la vez. Amigos porfi, suban sus defensas con vitaminas, buena energía, amor, abríguense, no bajen la guardia y suelten todo lo que tengan por decir atorado, porque también las enfermedades vienen de las emociones y el cuerpo es sabio para decir basta. So, a subir niveles de energía para recuperarse”, escribió en la parte final de este mensaje.

Su primera vez en los Latin Grammy

Danna Paola enfrenta esta crisis de salud a unas semanas de haber cumplido uno de sus sueños más anhelados en el terreno profesional: participar en los Latin Grammy. La cantante no sólo desfiló sobre la alfombra roja de esta importante plataforma musical, acudió como nominada a uno de los premios, en la categoría como Mejor Álbum Vocal Pop. Además, durante la noche, tuvo una presentación estelar, la única de la gala que cantó sin colaboración de otro artista, por lo que tuvo la oportunidad de lucirse interpretando su tema Calla tú, con el que puso bailar a los asistentes a esta fiesta de lo mejor de la música latina.

Para Danna haber participado en los Latin Grammy fue algo inolvidable, pues desde que comenzó su carrera como cantante, se visualizó acudiendo a esta entrega. Hace un par de meses, cuando se dieron a conocer los nominados a esta premiación, la cantante compartió con sus seguidores su reacción ante la noticia: “28/09/21 Los tiempos de Dios son perfectos. ¡Sigo muy emocionada! (disculpen mi bombardeo de la noticia), pero dejar esto por aquí. Hoy aprendí que no nos debe de dar miedo brillar, sobresalir, aplaudirte, sentirte orgulloso y bendecido, abrazarte por un logro más, mírate al espejo y decir: 'Trabajaste tan duro para esto, has pasado por mucho y ahora mírate'”, confesó en aquel momento.