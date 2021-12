En bikini y de lo más enamorada, Evaluna presume en pleno su 'baby bump'

Con el corazón lleno de ilusión, Evaluna Montaner y Camilo disfrutan de la dulce espera de su primer bebé, al cual llamarán Índigo. Desde que la pareja dio la buena nueva a sus fanáticos, han compartido breves vistazos de los maravillosos días que pasan juntos, no solo trabajando, sino también disfrutando de algunas escapadas, como ha ocurrido recientemente que decidieron pasar un grato momento en la playa. Pero no solo eso, porque este fue el perfecto escenario para que ambos posaran como nunca lo habían hecho, pues la hija de Ricardo Montaner se dejó ver de lo más plena luciendo su ‘baby bump’ en bikini, una postal que sido la sensación entre todos sus fanáticos.

Fue a través de sus redes sociales que Evaluna destapó el emotivo instante. En la foto, aparece de pie, mientras que Camilo la toma por la cintura, y a la altura de su vientre envía un beso a la cámara. Eso sí, ambos posaron muy sonrientes, orgullosos de escribir esta fascinante historia de la que han hecho partícipes a todos sus seguidores. “Océano Índigo”, escribió la cantante y actriz, que atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida. Por supuesto, el cantante colombiano no se resistió a replicar la foto en su cuenta oficial de Instagram, en la que ha recibido más de 4 millones de “me gusta”, y un sinfín de mensajes con buenos deseos, a tan solo unos meses de que ambos hagan realidad su sueño en la paternidad.

Y claro, entre las reacciones no pudo faltar la de Ricardo Montaner, quien está feliz de ver realizada a su hija en todos los sentidos, así como en el sentimental, mientras camina tomada de la mano de Camilo, su principal cómplice desde que iniciaron su romance en 2015. “Mi nieta, mi nieto adentro de esa hermosa panza”, escribió el cantautor, comentando de esta manera la publicación, pues como hemos sabido anteriormente, todavía no se conoce el sexo del bebé, pues los papás desean llevar esta sorpresa de una manera extraordinaria. Otro de los que reaccionó fue el hermano de Evaluna, Mau Montaner, que dejó entre los comentarios varios emojis de carita y ojos de corazón.

Recordemos que apenas a finales de octubre, el intérprete de temas como Tan Enamorados o La Cima del Cielo, compartió otro entrañable instante que quedará para el recuerdo, esta vez al mostrar una fotografía en la que aparece besando el ‘baby bump’ de su hija, otra de las postales que se viralizó en tan solo minutos. “Besando a Índigo por primera vez”, escribió el músico, que ha estado muy feliz desde que su hija y su yerno destaparon esta noticia de la manera más original, con el lanzamiento de una canción que lleva por título Índigo, cuyo videoclip muestra escenas de cómo fueron dando la sorpresa a los integrantes de su círculo de amigos y familiares.

¿Cómo marcha el embarazo para Evaluna?

Desde que anunció que se encontraba en la dulce espera, Evaluna ha concedido algunas entrevistas para hablar de su experiencia camino a la maternidad, un periodo en el que además de experimentar cambios físicos ha tenido que lidiar con algunos síntomas, aunque por fortuna todo marcha de maravilla. Asimismo, ha contado con el respaldo de su esposo, quien no se ha apartado de su lado estos meses. “Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo…”, explicó la cantante en una reciente entrevista concedida a Infoabe.