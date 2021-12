Ana Bárbara habla de la conexión que tuvo con los hijos de Mariana Levy cuando los conoció: 'Yo dije, les voy a dar amor'

Más sincera que nunca y mientras se recupera del Covid-19, los fans de Ana Bárbara disfrutaron el estreno de su entrevista con Yordi Rosado, una charla en la que se sinceró y habló, entre otras cosas, del papel más importante en su vida, el de mamá. La cantante recordó cómo fue que debutó en esta faceta con el nacimiento de su hijo Emiliano y cómo llegaron a su vida dos de las personas más especiales, Paula y José Emilio Levy, hijos de Mariana Levy y José María Fernández con quien la cantante comenzó una relación luego de la inesperada muerte de la actriz. Como nunca antes, Ana Bárbara recordó cómo fue que se dio esa relación amorosa que, en un principio, fue muy criticada; sin embargo, para la cantante fue una de las épocas más entrañables de su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Ana Bárbara contó cómo fue que ocurrió su acercamiento con El Pirru quien estaba atravesando por el duelo por la muerte de la también conductora: “Tú quieres abrazar su pena, porque finalmente, cuando yo le hablé para decirle: ‘Oye lo siento mucho’”, recordó la cantante sobre su primer acercamiento. Según recordó, ella tuvo la oportunidad de conocer a la pareja años antes, incluso se encontró con ellos en una celebración donde Mariana se encontraba en la dulce espera de su segunda hija: “Yo los vi en la boda de Chantal Andere, él iba con Mariana, ella iba embarazada de Paulita, mi niña, mi flaca. Entonces, dos años después, le hablo para decirle: ‘Siento mucho lo de Mariana’ y seguimos hablando por un mes”, narró.

VER GALERÍA

Después de un tiempo escribiéndose, Ana Bárbara sostuvo su primera cita con El Pirru y muy pronto conoció a quienes se convertirían en sus hijos por convicción: “Me dijo: ‘Oye, a ver cuándo nos podemos ver, ya que pase todo este rollo’. Lo vi a él y ya, como a los dos tres días, lo vi con los niños”. Sincera, por primera ocasión, la cantante reconoció que los pequeños la conquistaron de inmediato: “¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”, recordó conmovida. “Si te digo que fue una atracción fatal, no, no, fue como una ternura impresionante por ver a un señor con sus hijos, hecho pedazos, entonces me mueve todas las fibras”, explicó.

Ana Bárbara reconoció que en aquel momento ella también estaba buscando el confort de una familia y ver a José María Fernández, solo, con dos pequeños, la hizo querer formar parte de ese equipo que hicieron desde el primer momento: “Yo venía de relaciones nefastas (…) entonces dije a ver si él, con la situación en la que está su vida, igual es menos tóxico, ahorita así lo analizo, en ese momento, tú solo ves a un tipo, soltero, solo y con una pena grandísima, porque no te lo voy a negar, este señor estaba en una pena, en dolor, por donde la vean”, comentó asegurando que El Pirru sí estaba atravesando por un proceso muy doloroso y complicado.

VER GALERÍA

Los Levy, sus hijos por elección

En esta entrevista, la cantante recordó que con Paula, su conexión fue inmediata: “El día que me presenta a Paula que era, bueno, es encantadora, de tres añitos, llega y me dice: ‘Oye, ¿te puedo decir mamá?”, puntualizó. Aunque reconoce que ha sido complido, todo ha valido la pena por poder llamar hijos a los hermanos Levy: “Y siento que como mamá he tenido mis momentos malos, yo sé que les fallo y seguramente Paula tendrá algún día su cartita a Santa Claus que me diga: ‘Mira esto y esto’, pero eso sí, Flaca, eres un pedazo de mi alma tú, Emilio, María. Me encanta amar a mis hijos”, comentó. Por otra parte, sobre José Emilio, a quien conoció cuando tenía meses de vida, dijo: “Yo cuando puedo, me traigo a mi gordo, Emilio, te amo pedazo de mi alma. Es un tipazo, hermoso, es tan agradecido y tan bueno mi hijo. Emilio, el que es hijo de Mariana y mío, de las dos”, comentó.