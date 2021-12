Ari Borovoy sí regreso a los escenarios...pero sin los OV7

Muchos fans del 90’s Pop Tour, proyecto encabezado por Ari Borovoy, relacionan este espectáculo con OV7, pues durante tres años, los integrantes de la agrupación formaron parte de este concepto que está de vuelta. Aunque no tenía planeando subirse al escenario, el viernes pasado, durante el primer show de este espectáculo Ari acaparó todas las miradas cuando apareció cantando con varios integrantes de Timbiriche, Con todos menos conmigo y Siete de septiembre al lado de Ana Torroja. Recordemos que durante la promoción del regreso del 90’s, Ari reveló en varias entrevistas que OV7 no formarían parte debido a las diferencias que estaban enfrentando con la gira de los 30 años de agrupación.

La emoción del primer show provocó que Ari se convirtiera en una de las grandes sorpresas de la noche pues, como nunca antes, subió al escenario sin sus compañeros de OV7. Previo al regreso de este espectáculo, Ari ya había hablado en entrevista con Ventaneando sobre la posibilidad de que apareciera en uno de los números del show: “Sí, o sea, sí, no te voy a decir que no, no hay nada preparado, me empezaron a invitar apenas esa semana, primero quiero verlo, quiero ver qué tal sale y en una de esas me subo, por supuesto, ¿por qué no?, este fue un sueño mío con muchísimos artistas que están, que estuvieron y que estarán”, comentó en el último ensayo previo al regreso del 90’s.

Aunque en redes sociales había estado circulando parte del programa que se tenía preparado para esta noche, la producción guardó muy bien la sorpresas de la noche, pues además de los de Ari Borovoy hubo otro número que no se habían filtrado y se trata nada más y nada menos que de Garibaldi, grupo que aprovechó su reencuentro para hacerle un sentido homenaje a la memoria de Xavier Ortiz, quien lamentablemente falleció el año pasado y quien, antes de morir, estuvo organizando un reencuentro con sus compañeros del que ya no pudo formar parte: “Esta noche en especial está vibrando con alguien que su sueño era estar aquí en este escenario, alguien que ya es luz y que yo siento que está aquí con todos nosotros: ¡Esto va por tu Javi!”, comentó Pati Manterola durante el show.

Los OV7, ¿podrían regresar al 90's?

Desde que Ari Borovoy comenzó a trabajar en el regreso del 90’s Pop Tour, en mayo de este año, anunció que los OV7 habían quedado fuera de este concepto y explicó a la prensa por qué: “En esta ocasión no van a estar, pero uno nunca sabe, a lo mejor más adelante se suman. Los de OV7 como todos ustedes lo saben, estamos esperando las nuevas fechas para una gira y en su momento, probablemente más adelante así sea, se suban como los Caló, los The Sacados, como muchos artistas que estuvieron en su momento, no en esta primera etapa, pero esperemos que más adelante. Como yo siempre lo he dicho, arriba de este escenario, cualquier noventero es bienvenido”, comentó en conferencia de prensa.

Recientemente, Ari Borovoy confesó en el programa Netas Divinas que, aunque en este momento sus excompañeros no pudieron formar parte de este regreso del 90’s, espera que en breve se solucionen sus diferencias y puedan llegar a un acuerdo para realizar el tan esperado tour de los 30 años de la agrupación: “El 90’s Pop Tour invitamos y está siempre abierto a todos los que quieran, OV7 no está en esta primera parte del 90’s Pop Tour (…) Yo quisiera saber si se va a hacer esta gira de los 30, que ya sería de los 32 años, los 7 de integrantes, antes de esto, no, no estamos contemplados en este proyecto”, explicó.