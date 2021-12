Lucero y Mijares pasarán juntos el Año Nuevo, pero no como te imaginas

Si de exesposos bien avenidos se trata, no puede dejar de mencionarse a Lucero y a Manuel Mijares. Los cantantes, que se divorciaron hace ya una década, mantienen una relación más que cordial, pues ellos mismos han reconocido ser buenos amigos. Unidos por el gran amor a sus hijos, los intérpretes han hecho además un gran equipo en diversos proyectos profesionales. Además del entrañable concierto virtual que ofrecieron hace unos meses, ha compartido espacio en la televisión recientemente, pues ambos fungieron como jueces en un reality show de talento. Ahora, han dado a conocer que nuevamente pasarán tiempo juntos, ni más ni menos que durante las fiestas de fin de año, algo que seguramente ha entusiasmado a sus fans.

Emocionado, Mijares compartió en su cuenta de Instagram los detalles de la ‘cita’ especial que tendrá con Lucero en Año Nuevo, de la cual el público podrá ser testigo. Y es que, haciendo gala de su gran amistad y de su buena química arriba del escenario, decidieron ofrecer un concierto para despedir el 2021 y darle la bienvenida al 2022. “Te invitamos a vivir la fiesta más espectacular de fin de año en Acapulco, disfrutando del mejor concierto del 2021, junto a Lucero y todos nuestros éxitos ¡los esperamos!”, indicó el intérprete etiquetando a su exesposa y agregando hashtags como #SiempreAmigos, tal como titularon aquella inolvidable presentación vía streaming que ofrecieron en mayo. Según se detalló en la imagen que compartió -en la que ambos posan sonrientes-, el show se llevará a cabo en un hotel de dicha ciudad el 31 de diciembre.

Pero esta no es el único concierto que la expareja tiene en puerta, pues hace unos días ambos anunciaron en sus redes sociales que se presentarán juntos en la ciudad de Puebla. “¡Hasta que se nos hizo!”, escribió el cantante al compartir la invitación al show, retomando aquella popular frase que se remonta algunos años antes de que iniciara su historia de amor. “Tenemos cita el próximo 13 de febrero… Va a estar increíble, no se lo pueden perder”, escribió ella por su parte. Hace poco más de una semana, el intérprete lanzó su tema navideño Noche de Paz, en el que no sólo unió su voz con la de la cantante, sino también con la de su hija Lucerito, quien se ha ganado ya el cariño del público por su talento y simpatía.

Al respecto de este lanzamiento, la joven de 16 años se dijo muy emocionada de poder compartir con sus papás. “Me dio muchísimo gusto y muchísima felicidad poder grabar con ellos, quiero agradecer, a todo el público en general, que me ha seguido, porque la verdad nunca me lo imaginé”, comentó en entrevista para Ventaneando la semana pasada. Fue en mayo del 2019, cuando la joven entró por primera vez a un estudio para grabar el tema Vencer al amor, canción que según reveló el mismo Mijares, fue un obsequio que ella le hizo por su cumpleaños. Tras aquella primera colaboración, ha hecho varias más con sus dos de ese momento ha realizado varias colaboraciones con sus padres. No se sabe si ucerito estará con ellos en las presentaciones de Acapulco y Puebla, pues en esa misma entrevista reveló que estaría unos meses fuera del país debido a sus estudios de preparatoria.

¿Cómo es la amistad de Lucero y Mijares?

Los amigos y colegas de Mijares y Lucero han podido dar cuenta de lo buena que es su relación pese a estar divorciados, de hecho, hace unos meses Itatí Cantoral aseguró que son “los mejores exmaridos” que ha conocido. Y es que en las grabaciones del reality El Retador pudo ser testigo de su trato tan amistoso. Por su parte, la intérprete de Electricidad habló en mayo en entrevista con El Universal de lo bueno que les ha resultado este modo de convivencia. “Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos”, dijo entonces la cantante. “Y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos, no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y escucharlos mucho”, señaló entonces. “Ser siempre amigos significa estar unidos por el cariño que nos hemos tenido juntos, por el amor a nuestros hijos y porque no se convierta nunca en un fastidio el tener que convivir”, aseguró.

