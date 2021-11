Lucero Mijares sobre el tema navideño que grabó con sus papás: 'Nunca me lo imaginé'

Con 16 años de edad Lucero Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, se perfila como una joven promesa de la música, aunque, según ha explicado su papá, las colaboraciones que ha realizado en el escenario no son su lanzamiento oficial. En ese sentido, mientras estudia la preparatoria fuera del país, la hija de los cantantes, ocupa cada visita a casa para hacer lo que más la apasiona: cantar. Por esta razón, realizó un viaje relámpago a nuestro país para despedirse del musical La jaula de las locas donde tuvo una colaboración especial. Durante esta función, la hija de los cantantes habló del lanzamiento de Noche de paz, el primer sencillo del disco navideño que grabó su papá y en el que participan ella y su mamá.

A sólo unos días de que Mijares anunció el estreno de este tema que eligió para presentar su álbum de temporada ¡Feliz Navidad!, donde canta al lado de su exesposa y de su hija, es ahora Lucerito Mijares quien habla de cómo fue grabar por primera ocasión al lado de sus dos papás: “Me dio muchísimo gusto y muchísima felicidad poder grabar con ellos, quiero agradecer, a todo el público en general, que me ha seguido, porque la verdad nunca me lo imaginé”, comentó la joven en entrevista para Ventaneando. Fue en mayo del 2019, cuando la joven entró por primera vez al estudio para grabar el tema Vencer al amor, una melodía que realizó como obsequio a su papá por su cumpleaños. A partir de ese momento ha realizado varias colaboraciones con sus papás.

Aunque por separado ya había grabado con ambos, Noche de paz se convierte en el primer tema que graban los tres juntos, razón por la que hace esta canción una de las más especiales de este álbum con un toque muy familiar. Pero Lucero Mijares no sólo es una destacada cantante, también tiene gran habilidad actoral, tal como lo ha demostrados sobre el escenario de La jaula de las locas, un proyecto que la ha hecho enamorarse de este formato teatral: “Creo que sí (quiere ser artista), por ahorita, puede ser en la cantada y el teatro musical”, explicó la joven quien se dijo muy honrada de que la placa por las 1200 representaciones de la obra lleve su nombre.

Lucero Mijares sabe que, en casa, lo más importante es la formación académica, razón por la que fue hasta que tuvo unos días de descanso en la escuela que pudo realizar esta función de despedida: “Tuve unas vacaciones y no me podía perder mi Jaulita, no me la podía perder”, explicó. Mientras concluye sus estudios en el extranjero: “Estoy estudiando la prepa”, Lucero compagina su gran pasión con pequeñas colaboraciones que realiza cuando se encuentra en nuestro país: “Sí, ahorita estaré unos meses fuera de México”, detalló Lucero quien también ha mostrado su lado más simpático en Tik Tok, la red social de moda.

Su primer musical

Encantada con esta puesta en escena, Lucero Mijares le dijo ‘adiós’ a esta experiencia inolvidable que agradeció al productor: “Estoy feliz y muy, muy agradecida con todos y especialmente con Juan que me ha dado esta oportunidad de ser parte de La Jaula”. Aunque todavía no se ha lanzado oficialmente con cantante, sus pininos en la música y su debut en redes sociales han hecho que la popularidad de la joven aumente, una situación que no le incomoda, aunque reconoce que una de las partes más difícil de estar expuesta es el escrutinio público: “Siento que a veces es un poco difícil tantos comentarios, buenos o malos, porque a veces te puedes poner a creértela”, comentó.