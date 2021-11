Con un espectacular vestido dorado, Karla Laveaga acudió con El Potrillo a los Latin Grammy

Vestida para brillar, anoche, Karla Laveaga, novia de Alejandro Fernández, partió plaza durante la ceremonia de los Latin Grammy, premiación a la que acudió de la mano del cantante. Emocionada por formar parte de la fiesta más importante de la música latinoamericana, la tapatía utilizó su cuenta de Instagram para compartir varios detalles de su experiencia en esta premiación a la que acudió con un estiloso vestido dorado con el que acaparó todas las miradas. Aunque la pareja no desfiló sobre la alfombra roja de este evento, sí disfrutaron, desde la primera fila, de esta gala en la que El Potrillo y Maná estrenaron la nueva versión de la famosa canción Mariposa traicionera.

Desde hace un par de días, Karla compartió su llegada a Las Vegas, ciudad que albergó la edición número 22 de esta entrega de premios que, este año, honró la trayectoria del cantante panameño, Rubén Blades. Aunque se esperaba que este evento se convirtiera en el gran regreso de Karla Laveaga y Alejandro Fernández a las alfombras rojas, la prensa se quedó con ganas de captarlos juntos. Si bien, la tapatía llevaba un look de red carpet, la pareja prefirió no encontrarse con la prensa, pues desde que don Vicente Fernández se encuentra hospitalizado, El Potrillo ha optado por la discreción y no hablar públicamente de este tema tan sensible para toda la familia.

Aunque no hubo foto de Karla Laveaga y Alejandro Fernández en la alfombra roja, la tapatía sí dio detalles de su look en Instagram, donde compartió varias historias del estiloso outfit con el que aplaudió la presentación de su novio. Para esta especial noche, Karla llevó un vestido dorado, strapless, corte sirena, con el que dio lecciones de elegancia. Reveló que confió en la firma Ateliè donde según publicó un diseñador venezolano le confeccionó esta pieza hecha a la medida. Esta elegante pieza dorada estaba compuesta de un corset strapless y una falda corte sirena con detalles de olanes de gasa en toda la parte de abajo, un detalle que provocó que la silueta de la tapatía luciera como una escultura.

Para complementar este espectacular diseño, Karla sujetó su cabellera en un moño muy bien peinado con una raya en medio: “Hiciste magia, gracias por este vestido tan bonito”, escribió en una de sus historias la novia de El Potrillo quien etiquetó al diseñador que se encargó de realizarle este encantador vestido. En otra de sus historias, la tapatía presumió el maquillaje tan detallado que llevó en la gala, se trató de uno en colores dorados en el que se concentró en los ojos, donde cuidadosamente le colocaron algunos brillantes que enmarcaron su bello rostro, como accesorio adicional llevó un collar con una cruz con varios detalles de pedrería.

La fan número uno de El Potrillo

Además de lucirse con su look, Karla Laveaga se mostró muy orgullosa de su novio quien anoche participó en uno de los números más emotivos de la noche, pues regaló a los televidentes un momento de nostalgia con la nueva versión de la canción de Maná, Mariposa Traicionera, colaboración que se hizo oficial durante esta importante entrega. A través de Instagram, la tapatía compartió una imagen de su novio en acción dejando claro que es la fan número uno del cantante. Después de meses de rumores, en septiembre pasado, Alejandro aprovechó el cumpleaños número 31 de la joven para oficializar su romance compartiendo una foto juntos, desde entonces, la parece se ha vuelto inseparable y Karla se ha convertido en el apoyo incondicional del cantante.