Paulina Rubio sobre la supuesta rivalidad con Thalía: ‘Fue mi amiga mucho tiempo’

Desde la época que estaban en Timbiriche, la prensa y el público siempre han alimentado los rumores de una supuesta rivalidad entre Paulina Rubio y Thalía, de hecho, algunos exmiembros de la banda han contado a los medios de comunicación un episodio en el que la cantante protagonizaron un altercado. Como nunca, La Chica Dorada recordó este acontecimiento durante una sincera entrevista que le concedió a Yordi Rosado donde también recordó cómo fue su historia de amor con Erik Rubín y desmintió que ella haya peleado alguna vez con La Guzmán por el amor del cantante.

Con la simpatía que la caracteriza, Paulina recordó aquel pleito con Thalía: “Yo no me acuerdo por qué nos peleamos esa vez, fue en Ciudad Guzmán, no vengo a contar ese día en específico, porque de ahí puede salir toda una película: Solamente había 8 personas en el coche, era una combi”, comentó. Según narró, el mal entendido comenzó porque, durante una presentación, Thalía estaba haciendo unos coros fuera de lugar. Más que una rivalidad en el escenario, Paulina reconoció que tenían diferencias por otras situaciones: “Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear, por eso o por otra razón, porque creo que nosotras ya traíamos cosas atoradas”, explicó.

Aunque durante muchos años se ha hablado de esta supuesta rivalidad, Paulina Rubió sorprendió revelando que, en un principio, fueron muy cercanas: “Pero te quiero decir algo Thalía sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga que porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran y yo nunca quise tener, ni al novio de Thalía, ni María la del barrio, ni nada, era mi amiga”. La Chica Dorada recordó la época en la que más compartieron: “Cuando murió Carlitos Pavón (…) los cuatro, Thalía, Diego, Carlitos Pavón íbamos al concierto de Durán, Durán, nos peinábamos con Aquanet, que te metías a bañar y olías increíble (…) nosotras traíamos cosas atoradas”, dijo.

Según recordó las diferencias comenzaron por los chicos: “No era por quién era más importante, no, tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo o no, o de tener un novio y besar a otro. Yo que era la original, no me gustaba que los besara”, comentó divertida. Aunque hubo algunos roces en la adolescencia y durante muchos años las han comparado, ahora, las cosas entre ambas están muy bien: “Yolanda Andrade que adoro y quiero muchísimo, me dijo: ‘Ya están grandes, que no sé qué Thalía y tú’ y empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas, tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, ella es muy diferente a mí”, explicó.

Nunca se peleó por Erik Rubín

Otro mito que rodea la carrera de Paulina Rubio es que, durante sus inicios como solista dedicó el tema de Mío a Alejandra Guzmán, quien salía con Erik, con quien La Chica Dorada también estaba saliendo; sin embargo, desmintió esta versión: “No, yo nunca me peleé por Erik, yo siempre pensaba que Erik estaba atrás de mí (…) más bien, él que tenía que sacar las cuentas. Yo ni quisiera sabía que estaba decidiendo, no sé, creo que el amor con Erik fue algo como muy… era mi alma gemela, de alguna manera”, recordó. Aunque sostuvieron un breve romance, Paulina admitió que en alguna ocasión le pidió a Rubín bajar del auto en una discusión: “¿Un día? Varias veces”. La cantante se mostró muy divertida de recordar aquella relación tan pasional que vivió con Erik: “Es muy mexicano eso de bajar a alguien del coche”, dijo en su defensa.