¡Ya es libre! Britney Spears gana la batalla legal y consigue el final de su tutela

Más fuerte que nunca y cobijada por el ejército de fanáticos a nivel mundial que clamaban su libertad, esta tarde, la jueza de la Corte de Los Ángeles, California, Brenda Penny ordenó el final de la tutela de Britney Spears que, durante 13 años, estuvo bajo el control de su padre, James Spears. Después de una larga batalla legal que, en los últimos meses, acaparó las miradas de muchos medios de comunicación, luego de que la cantante rompiera el silencio y denunciara que los encargados de su custodia no le permitían tomar decisiones tan personales como tener un hijo o casarse; además reveló que muchas veces fue presionada para trabajar, entre otras cosas.

Después del estremecedor testimonio de Britney Spears su caso dio un giro, por primera ocasión, se le permitió elegir a su abogado y comenzar una defensa en la que el objetivo siempre fue recobrar su libertad. Luego de años de lucha, esta tarde, por fin, el equipo legal de la cantante consiguió lo que viene pidiendo desde hace más de una década: “El tribunal determina que ya no se requiere la tutela de la persona y los bienes de Britney Spears”, dijo la jueza Brenda Penny durante la audiencia de esta tarde a la que la cantante no acudió, pues las autoridades no solicitaron su comparecencia.

La jueza reveló que el fin de la tutela debería ser inmediata, por lo que, en cuanto se dio el fallo, la cantante recuperó su libertad: “Por lo tanto, a partir de hoy, la tutela se termina”, dijo contundente. Con esta orden, Britney no sólo será libre de tomar decisiones personales, sino que también, recobra el control de su fortuna, valuada en más de 60 millones de dólares. Esta resolución ocurre sólo un par de meses después de que Jamie Spears, papá de Britney, renunció a la tutela por la que, al mes, cobraba 16 mil dólares. Ahora, el papá de la cantante podría enfrentar una demanda civil o cargos criminales, luego de que el abogado de Britney, Mathew Rosengart, lo acusara de mal manejo de la fortuna de su clienta.

El fin de la tutela significa que, por primera vez, desde el 2008, Britney será libre de tomar sus propias decisiones, justo un mes antes del cumpleaños número 40 de la cantante quien, sin duda, tiene más de una razón por la cual festejar. A las afueras de la Corte de Los Ángeles, cientos de fanáticos, luciendo playeras con el hashtag #FreeBritney, celebraron el fallo de la jueza, incluso algunos se emocionaron hasta las lágrimas. A través de Instagram, Britney compartió un clip de sus fanáticas celebrando su libertad: “Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura. Creo que voy a llorar el resto del día. El mejor día de todos”, escribió como descripción de estas imágenes donde también agregó la frase: “Alabado sea el señor”.

La reacción de Britney a su libertad

Mientras afuera de la corte de Los Ángeles se vivió una fiesta en la que papelitos rosas y banderas con la leyenda Free Britney se ondeaban, en casa, una conmovida Britney Spears se ha confesado muy conmovida y emocionada por el fallo de la jueza. Después de publicar el clip de sus fanáticos, la cantante compartió una imagen en la que aparece guapísima luciendo un vestido amarillo: “¡No puedo creerlo! Otra vez… ¡Es el mejor día de todos!”, escribió provocando la emoción de más de 73 mil de sus seguidores incluida la diseñadora Donatella Versace quien le escribió: “Créelo, abrázalo, ¡Te amamos!". Según dio a conocer hace unos días, la Italia es quien confeccionara su vestido de novia, pues su boda con Sam Asghari será de sus primeras decisiones que tome en libertad.