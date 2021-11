Un antiguo amor de Mijares revela detalles de su relación con el cantante; no es Lucero

La historia de amor que Manuel Mijares y Lucero protagonizaron por varios años es más que conocida. Los cantantes se casaron en 1997, y aunque para muchos eran la pareja ideal, al final los dos decidieron tomar caminos separados, divorciándose en 2011. No obstante, pese a su separación, ambos han mantenido una excelente amistad, además de que están unidos por el gran amor hacia sus hijos en común. Pero más allá de esta relación, en el caso del intérprete, se conocen pocos detalles de sus romances, pues ha sido en contadas ocasiones que él ha hablado al respecto. Sin embargo, ahora ha sido una exnovia quien se ha animado a compartir algunos detalles de lo que vivió junto al cantante: se trata de Ilse Olivo, integrante del grupo Flans.

Ilse, quien alcanzó gran fama a mediados de los años 80 con su agrupación pop, habló como pocas veces de su la relación sentimental que mantuvo hace tiempo con Mijares. “Últimamente me andan preguntando mucho eso de que si salí con Manuelochas. Sí, salí 7 años con Manuelochas… Intermitentes. De sí y ahora no, porque era cuando él estaba de rockstar y yo también”, contó la intérprete durante una charla con Adela Micha para su canal de YouTube La Saga. Si bien estelapso podría parecer bastante significativo, la integrante de Flans explicó que, dado que su relación no fue continua, este tiempo bien podría resumirse a unos cinco meses “o menos”, comentó.

En esta plática, Ilse se refirió además al tema de la falsa rivalidad que le crearon con su colega Mayte Lascuráin a raíz de su romance con Mijares, y reconoció su molestia hacia a una conductora a quien le atribuye haber tergiversado las cosas. “Por algo nunca le contesté a esta mujer, porque la verdad me da un poco de flojera estas situaciones. Nunca tuve algo que ver con Mayte”, comentó. “Yo nunca supe de Mayte hasta ese día”, comentó refiriéndose al momento en el que se enteró de que la integrante de Pandora tenía interés en el cantante. Luego de que otra de las invitadas en La Saga comentara que “pero Manuel le hizo caso a Ilse”, ella reconoció: “Estaba de rockstar, ese no pelaba a nadie. Estaba con la (Cecilia) Bolocco, con no sé cuántas… ¡uh!”, comentó.

Ilse no ha sido la única en revelar algunos detalles de dicho romance, pues Mijares también habló hace tiempo al respecto. “Fue una relación intermitente. De repente ella tenía novio o yo tenía novia. Cortábamos y luego regresábamos”, contaba Manuel en 2007 en entrevista con Mónica Garza para Historias Engarzadas. “La estimo mucho. La pasamos muy padre”, reconoció el intérprete de Soldado del Amor y explicó la razón por la que nunca estuvo muy claro cuánto duraron juntos. “Fue una relación muy rara, quizás nunca llegamos a definir realmente, entonces, no hubo ni un tiempo para decir ‘duró de aquí hasta acá’”, comentó entonces.

Tras su divorcio de Lucero, ¿qué piensa Mijares del amor y el matrimonio?

Hace un par de años, Manuel se sinceró sobre su vida personal y reveló qué tan abierto estaba a darse una nueva oportunidad en el amor. “Tranquilo, ahorita no”, dijo convencido en noviembre de 2019 durante una entrevista con Jorge El Burro Van Rankin para el programa Hoy. A su vez, el cantante explicó cuál era uno de los motivos por los que de momento descartaba enamorarse. “No sé, estoy muy metido con el trabajo ahorita, gracias a Dios…”, señaló. Cuestionado además sobre si le gustaría casarse nuevamente, Mijares dejó entrever que no se cerraba por completo a esta posibilidad en caso de que conociera a alguien que lo conquistara. “No quiero ser tan radical de decir ‘yo nunca me voy a casar’, pero por ahora no, estoy muy tranquilo, ni pienso”, agregó.

