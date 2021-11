Paulina Rubio reflexiona sobre las viejas rivalidades: 'Hay que ser más inteligentes'

Durante años han prevalecido rumores sobre supuestas rivalidades entre algunas de las grandes estrellas del pop, entre ellas Paulina Rubio y Thalía. Ambas cantantes compartieron una etapa en la famosa agrupación Timbiriche antes de emprender sus carreras como solistas. Las dos se han mantenido activas desde entonces y han cosechado grandes éxitos. Los años han pasado y en más de una ocasión han dejado ver que aquellas versiones que las enfrentaban no eran tan ciertas, al menos no ahora que viven con plena madurez sus facetas artísticas. La Chica Dorada se ha sincerado sobre esta situación y si bien ha admitido que había algo de cierto en dichas rivalidades, ha confesado que su manera de pensar es muy distinta a la que tenía de joven.

De sus 50 años de vida, Paulina ha estado activa en el mundo de la música durante 40, por lo que no es de extrañar que conozca a detalle la industria. “Cuando eres adolescente, cuando estás en un grupo musical y la competencia es tan ruda… Esas son las ligas mayores, esa era mi universidad, mi tesis y ahí no había misericordia, era ‘vas por todo’”, comentó la cantante en entrevista para el diario El Universal al referirse a su paso por Timbiriche. No obstante, reconoció además que parte de lo que abonó a los rumores de rivalidades era promovido de manera intencional. “También nos gustaba darles esas mieles a los medios de comunicación porque les encantada”, aseguró la cantante, quien actualmente se encuentra promocionando su sencillo Yo Soy.

Al reflexionar ahora sobre aquellas épocas, La Chica Dorada ha llegado a la conclusión de que vivir siempre compitiendo no es necesariamente la mejor manera de llevar una carrera. “Con los años te das cuenta de que las mujeres unidas somos más fuertes que separadas, entonces es cuestión de que vayas poco a poco en ese camino”, explicó la intérprete de Mío. “Pero yo a los 20 a lo mejor hubiera contestado diferente”, admitió. Paulina consideró además que las alianzas son la mejor estrategia en la industria de la música. “En México, las rivalidades han sido históricas porque han sido más largas que las de otros grandes de la música en otras nacionalidades, entonces, hay que ser más inteligentes”, comentó.

Paulina incluso puso de ejemplo lo que sucede en el gremio musical en países como Estados Unidos, donde intérprete del mismo género se unen para exponenciar el éxito de sus canciones. “Los americanos son inteligentes porque se unen, Justin Bieber con Shawn Mendes y no tienen ese ego”, explicó y aseguró que sería positivo tomar ese ejemplo. “Haríamos mucho más”. A su vez confesó que ella ha trabajado para lograr que su ego no frene su crecimiento. “Yo ya no tengo ego, a veces en la mañana le digo: ‘Ego, tranquilo que tú no eres de aquí, eres incitado y hoy no será invitado’. Entonces uno va manejando sus bestias, sus demonios”, reveló.

¿Abierta a más duetos y colaboraciones?

Sin mencionar el nombre de las colegas con quienes en el pasado se decía había competencia, Paulina admitió de lo más sincera que si bien esta situación sí era un tanto real, ahora las cosas son muy diferentes, e incluso está abierta a trabajar ellas. “Esas rivalidades son muy ciertas, ahora bien, ya estamos bien grandotas, ya vamos a tratar de hace un muy buen espectáculo para todos”, expresó. La Chica Dorada comentó incluso que le gustaría hacer una gira retomando la esencia del concierto Las que mandan, ofrecido en 2018, en el que compartió el escenario con cantantes como Thalía y Yuridia. “Yo creo que ese tipo de colaboraciones es lo que ahora el público quiere, quiere ver que la gente ya puede darse la mano y dejar todas las cosas, y hacer una buena faena o un buen espectáculo”, comentó. “Yo no sé con quién voy a hacer la gira, pero va a dar mucho de qué hablar, eso sí lo puedo prometer”, aseguró.

