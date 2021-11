Los Aguilar viven momentos de tensión después de que el avión en el que viajaban se despresurizó

Como buena familia de artistas, Los Aguilar están acostumbrados a realizar viajes juntos para cumplir con sus fechas. Ya sea por carretera, avión comercial o privado, el clan suele realizar estos recorridos juntos, situación que ayer los hizo vivir un momento muy retador, luego de que el avión privado en el que viajaban para trasladarse a Miami, donde Ángela y Leonardo se presentarían en Despierta América, se despresurizó y los hizo pasar una angustia que Pepe Aguilar compartió con sus seguidores en Instagram a través de un video del interior de la aeronave donde se aparecían las mascarillas que se desprenden cuando ocurre una emergencia como esta y que, por motivos de seguridad, tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles.

Con la entereza que lo caracteriza, Pepe narró los momentos de angustia que compartió con sus familia, reconoció que cada integrante asumió de diferente manera la situación, mientras su hijo Leonardo guardó la calma hasta el final, Aneliz, la mayor, quedó en shock, debido a que tiene un temor a las aeronaves y a las turbulencias, razón por la que fue muy retador para ella quien, cuando su papá grabó el video aparece acostada, en posición fetal, recuperándose del susto: “Aneliz aquí viene como ida”, comentó el cantante, mientras, por otro lado, enalteció la valentía de su hijo: “A Leonardo le valió, pero a los demás no”.

Mientras mostraba imágenes del interior del avión, donde aparecen las mascarillas de oxígeno colgando, Pepe contó: “Amigos y amigas, les tengo que platicar algo. Venimos llegando al aeropuerto de Los Ángeles, pero hace como una hora, el avión en el que venimos se despresurizó, es la primera vez en la vida que nos pasa esto”, asombrado por el instante de miedo que enfrentaron, el cantante reconoció que esta es la primera ocasión que se enfrenta a una situación como esta: “Nunca en la vida nos había pasado, jamás en la vida nos había pasado una cosa así en un vuelo privado, o en ningún vuelo, la verdad y está interesante porque no puedes hacer nada”, detalló.

El cantante destacó que, de esta retadora situación, destaca que no pudo actuar como le hubiera gustado, debido a que es muy importante seguir las indicaciones y permanecer sentados en con la mascarilla puesta y explicó por qué: “Está interesante cómo reacciona cada quien con este rollo, yo quería saber qué pasaba, porque yo soy un control freak, entonces traía la mascarilla, me quito la mascarilla, me levanto, voy caminando hacia los piloto y me empiezo a ir así de lado a desvanecerme, dije: ‘No, mala idea, mala idea, me regresé me la volví a poner, ¡qué loco!”, platicó el intérprete de Por mujeres como tú.

El peligroso descenso

Durante estos momentos de tensión, la aeronave alcanzó una altura considerable, situación por la que el piloto, dando lecciones de pericia, tuvo que descender de manera inmediata, un instante que se convirtió en el más impactante de esta experiencia: “Llegamos a 38 mil pies, entonces, teníamos que bajar de volada y fue impresionante, pero bueno, ya llegamos”, explicó. Por su parte, Ángela y Leonardo Aguilar enviaron un mensaje dirigido al público de Despierta América, programa en el que se iban a presentar y debido a este incidente no pudieron hacerlo: “Quiero pedirles una disculpa, porque hay ciertas cosas que no están en mis manos y no pude llegar para cantarles una canción tan bonita, en este día tan especial, pero no se preocupen”, comentó la joven cantante.