Evaluna revela cuál fue la reacción de su papá, Ricardo Montaner, al enterarse de su embarazo

Con el corazón desbordando de felicidad, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry disfrutan de la dulce espera de su primer bebé, una noticia que destaparon en días pasados al lanzar el videoclip de su tema titulado índigo, que por cierto será el nombre con el que llamarán al nuevo integrante de la familia. En medio de esta etapa, la joven cantante no solo ha abierto su corazón para revelar detalles de su embarazo, pues además ha compartido la anécdota de cómo su papá, Ricardo Montaner, reaccionó al darle la sorpresa, la cual llega a tan solo poco más de un año en que ella y el intérprete de Vida de Rico caminaron hacia el altar para convertirse en marido y mujer, uno de los episodios más entrañables en su historia de amor.

De lo más sincera, Evaluna habló de cómo ha sido para ella este tiempo en el que ha vivido su embarazo con entusiasmo, y en el que tampoco ha podido librarse de los síntomas habituales por los que atraviesa cualquier mujer en esta circunstancia. “Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo…”, dijo la cantante en una reciente entrevista concedida a Infobae. Lo cierto es que todo macha de maravilla para la pareja, que además ha recibido un sinfín de felicitaciones por parte de sus fanáticos, que están muy pendientes de cada uno de sus movimientos.

En otro momento de la charla, Evaluna también se confesó sobre la reacción que tuvo su padre al darle a conocer la noticia, algo de lo que los esposos compartieron algunas escenas en su videoclip de Índigo, en el que aparecen varios de los integrantes de su familia y círculo cercano celebrando con ellos. “Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos porque tenían que guardar el secreto…”, dijo la también actriz, quien además ha posado de lo más linda para presumir su baby bump a través de las redes sociales, espacio en el que los enamorados han consolidado toda una comunidad a la que se refieren de cariño como a su “tribu”.

¿Es Índigo el nombre de un niño o una niña?

Tras compartir que su bebé llevará por nombre Índigo, la incertidumbre en torno al sexo del nuevo integrante de la familia ha cobrado fuerza entre sus seguidores, quienes desean saber si se trata de un niño o una niña. Por tal motivo, Evaluna se pronunció al respecto para explicar un poco de la decisión que han tomado ella y Camilo. “No planeamos revelar el sexo del bebé. A esperar unos mesecitos más y ya…”, dijo la joven durante la charla, palabras que seguramente harán crecer la curiosidad de los fanáticos de los esposos, que han logrado compaginar sus vidas personales con lo profesional.

Recordemos que en días pasados Evaluna también reveló por qué razón eligieron Índigo como nombre para su bebé, una elección que ha sido muy comentada. “Índigo, porque es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer. Nos gustó muchísimo, además de que es uno de los colores bonitos…”, explicó la intérprete de 24 años en entrevista con la agencia EFE. Por su lado, Camilo añadió: “Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es sólo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, explicó el cantante.

