Evaluna y Camilo explican por qué su bebé se llamará Índigo

Hace un par de días Evaluna y su esposo Camilo Echeverry anunciaron emocionados su próximo debut en la paternidad. La pareja, que se casó en febrero del año pasado, anunció por medio de su nuevo video musical que están esperando su primer hijo, una noticia que no sólo ha emocionado a sus fans, sino a todos los Montaner, el famoso clan al que pertenece la futura mamá. Desde el primer momento, los cantantes se refirieron a su bebé como Índigo, el mismo título que lleva la canción con la que anunciaron su buena nueva. Este nombre, generó un poco de confusión entre el público, pues de inmediato hubo quien pensó que indicaba que los intérpretes tendrían un varoncito. Emocionados, los dos han hablado de esta nueva etapa en su vida y han revelado además el significado detrás del nombre de su bebé.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Un día después de compartir la noticia de su embarazo, Evaluna y Camilo asistieron a la premier en Miami de la película Koati, en la que ella prestó su voz, el que fue el primer evento público en el que la intérprete presumió su baby bump. Momentos antes, la joven intérprete habló emocionada de este proyecto, pues dijo que espera compartirlo en un futuro con su bebé. “Me siento muy bien, gracias a Dios… Feliz porque eventualmente voy a poder mostrársela a Índigo. Estoy muy contenta”, dijo en entrevista para el programa Despierta América. En esta oportunidad, la futura mamá aprovechó para aclarar que aún no sabe si su bebé será niña o niño. “No sabemos qué es todavía y no vamos a saber hasta que nazca”, comentó, desmintiendo así que el nombre que ella y su marido eligieron se refiera a un varón.

VER GALERÍA

Evaluna ahondó en las razones por las que decidieron nombrar así a su bebé, a quien esperan darle la bienvenida en la primavera de 2022. “Índigo, porque es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer”, explicó la intérprete de 24 años. “Nos gustó muchísimo, además de que es uno de los colores bonitos”, confesó. El futuro papá también ha hablado sobre el significado detrás de este peculiar nombre. “Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es sólo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, explicó Camilo por su parte en entrevista para EFE.

Evaluna reveló además si ha tenido síntomas en su embarazo y habló de los cambios por los que está atravesando en esta etapa. “La pasé rudo en los primeros meses, ahora estoy en el segundo trimestre y ya me siento muy bien”, dijo a la agencia de noticias. La hija menor de Ricardo Montaner contó que de hecho toda su ropa le sigue quedando, salvo una prenda en especial. “Solo los ‘jeans’ ya no me cierran”, comentó.

VER GALERÍA

¿Cómo alternarán sus carreras con su paternidad?

La joven intérprete, quien creció entre giras debido a la carrera de su papá, se mostró optimista por lo que les depara a ella y a Camilo en este nuevo capítulo de su vida juntos. “Yo creo que esto va a ser demasiado divertido. Creo que lo vamos a lograr muy bien. Gracias a Dios nuestros trabajos nos permiten estar más con ellos y poder llevarnos a los niños (sus futuros hijos) a trabajar, de gira, de viaje, a los sets de grabación. Estamos muy contentos y sabemos que va a ser una aventura muy bonita”, comentó ante las cámaras del programa de Univision.

Tras anunciar su dulce espera con su tema Índigo, Camilo y Evaluna confirmaron la noticia con entrañables publicaciones en sus redes sociales con las que además hicieron un guiño a la letra de su canción. “Y ahora todo huele y sabe mejor… ¡Vamos a ser papás! No veíamos la hora de compartir con ustedes la noticia más hermosa que hemos recibido. ¡Dios nos escogió para ser los papás de Índigo y nos sentimos muy afortunados de verlx llegar y florecer! Los amamos y gracias por acompañarnos en cada paso siempre. ¡La Tribu está creciendo!”, expresaron en sus cuentas en un mensaje firmado por ambos.

VER GALERÍA