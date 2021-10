Beto Cuevas aclara los rumores que lo vinculan con Paola Rojas

Inteligente, guapa y profesional, Paola Rojas es una mujer que se ha ganado el reconocimiento público por su impecable carrera. Y aunque ella ha tratado de ser reservada en cuanto a su vida amorosa, para algunos este tema ha sido de constante interés, sobre todo desde su separación. La comunicadora no se ha librado de las especulaciones respecto a supuestos romances, las cuales ella ha salido a aclarar. Ahora ha sido vinculada sentimentalmente con Beto Cuevas, quien hace poco pisó el foro de su noticiero, y si bien ella no se ha referido públicamente a estos rumores, ha sido el cantante quien ha salido a explicar cuál es la verdadera relación que tiene con la periodista.

El cantante chileno se encuentra disfrutando de en un gran momento en su vida, pues tan sólo en lo profesional ha podido regresar a los escenarios después de una larga pausa. En una reciente entrevista, Beto habló emocionado del lanzamiento de su nuevo tema Digan lo que digan, una nueva versión del éxito de Raphael, así como de la reanudación de su temporada en el musical Jesucristo Superestrella, en el que comparte créditos con artistas como Erik Rubín. Y en lo que respecta a su vida personal, el intérprete seguramente también se encuentra pleno y realizado, aunque dejó claro que al menos en lo que concierne al corazón, eso no involucra a Paola. Cuestionado directamente por Televisa Espectáculos sobre las versiones de un supuesto romance con la periodista, el exintegrante de La Ley descartó que haya algo romántico entre ellos. “Lamento decir que es un rumor y que no es cierto”, expresó.

Beto aclaró que lo único que lo une a la comunicadora es la amistad, y se refirió a ella con mucho respeto y cariño. “Me cae muy bien, somos buenos amigos con Paola”, comentó sincero. De muy buen humor, el cantante explicó las razones por las que considera que una relación con él no sería lo más viable y conveniente para la periodista. “Yo soy un trotamundos, viajo de un lado a otro, creo que sería la peor elección de novio en este momento para ella”, aseguró. A finales del mes pasado, el chileno asistió al noticiero de Paola como parte de la promoción de su obra musical, un encuentro meramente profesional, que al parecer pudo haber sido malinterpretado por algunos dando pie a los rumores. “Vuelve fuerte Jesucristo Superestrella ¡Mucho éxito Beto Cuevas!”, escribió la titular de Al Aire el pasado 30 de septiembre al compartir una foto junto a su invitado. Esta no ha sido la única ocasión que Cuevas comparte el foro con Paola, pues también ha asistido a Netas Divinas, programa en el que también participa ella.

Paola y los rumores con El Canelo

En febrero pasado, Paola conversaba con sus compañeras en Netas Divinas justamete sobre el tema de los rumores y de cómo en el caso de las figuras públicas, cualquier comentario infundado puede tomar proporciones desmedidas. La periodista recordó entonces cuando la relacionaron con Saúl Álvarez, sólo porque habían coincidido públicamente en algunas ocasiones entre 2018 y 2019. “A mí por ejemplo el chisme que me hicieron con El Canelo, que era novia de El Canelo”, contó. “Lo único que me vincula y vinculaba con él era eso, que es un tipo que no tiene problemas de presupuesto pero que además de pronto decide usarlo para ayudar a chavitos enfermos, lo ha hecho muchas veces y de pronto yo tenía la fortuna de ser la vía para que justamente ayudara a fundaciones e instituciones y tal”, explicó la comunicadora. “Y entonces ocurre así, por eso iba yo a las peleas, y por eso lo entrevisto, etcétera y me lo inventan de novio”, continuó, mostrando una expresión de incredulidad ante las versiones que surgieron en su momento.

Paola explicó que tal situación, que incluso fue retomada por diversos medios, repercutió en la relación que mantenía con el boxeador tapatío con fines benéficos. “Y qué crees, sí medio se canceló eso que al final le llevaba ayuda a muchos, porque ya era incómodo, me imagino, no lo sé, pero me imagino que era incómodo para su novia”, comentó la periodista, lamentando que tales rumores frenaran una colaboración. “Yo ya me sentía la cougar apuntada con él… O sea, todo mal, y no era cierto, nada que ver”, aseguró.

