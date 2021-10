En medio del distanciamiento entre los OV7, Mariana Ochoa y Érika Zaba anuncian el fin de su sociedad

Los últimos meses han sido de mucha incertidumbre para los fans de OV7 quienes, luego de que se hiciera público el distanciamiento entre los integrantes, siguen a la espera de saber qué pasará con la gira con la que la agrupación celebrará sus 30 años. En medio de este conflicto, Mariana Ochoa y Érika Zaba se sentaron para hablar de otro negocio en el que habían trabajado juntas durante casi una década: Disfraces de Peli, las tiendas que, en 2010, fundó Mariana al lado de su hermano Octavio y en las que, desde el 2012, Érika era socia. A través de un live en Instagram dieron a conocer la noticia del fin de esta relación laboral que concluyó en los mejores términos.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Según explicó Mariana, debido a que Érika está rebasada en trabajo, luego del lanzamiento de su propia línea de ropa Hi Darling, decidió salir de la sociedad con Disfraces de Peli: “Bueno, La Güera, ahora que abrió Hi Darling empezó a sentirse un poco estresada, demasiado estresada y venía ya la época de Disfraces de Peli donde la verdad siempre le hemos puesto todo el tiempo a veces ni dormíamos, acomodamos tiendas, unas talachas”. Debido a que la época fuerte de las tiendas se acerca, Érika decidió anunciar su salida del proyecto: “En esta ocasión le dije a Mariana: ‘Yo me voy a tirar de un puente si este octubre tengo que ayudar en disfraces’, porque me siento frustrada de no poder ayudar como quisiera porque estoy con Hi Darling a tope”, explicó Zaba.

Ante las nuevas responsabilidades de Érika, llegaron al acuerdo de que, lo mejor para ambas partes, sería seguir por caminos diferentes: “Con Hi Darling, con Emiliano, es que con bebé ya las cosas cambian y le dije: ‘Güera, no te preocupes, hay ciclos para todo, ahorita Hi Darling necesita toda tu atención no pasa nada, antes que nada, somos amigas (…) sí te extraño”, explicó Ochoa quien añadió: “Ahorita, La Güera, solo se quedó con Hi Darling prefirió salir, por lo pronto, de Disfraces de peli”. Érika aprovechó para hablar del gran aprendizaje que se lleva: “Mariana fundó Disfraces de Peli en 2010 y yo entré en 2012, o sea, casi 10 años, 10 años de que de verdad nos la vimos negras, pero también triunfamos como empresarias, también la regamos, llegamos a tener 12 tiendas”.

Antes de decirle adiós a Disfraces de Peli, Érika quiso agradecerle a Mariana y a su hermano Octavio por la oportunidad de crecer y aprender como empresaria: “Gracias por lo que me dieron, ahora estaré echando porras desde mi casa”, comentó. Para dejar claro que la relación de amistad continúa intacta, Ochoa reveló que le dio a Zaba una membresía de por vida con la que tendrá disfraces gratis cada que lo necesita. Aunque se mostraron muy cercanas y amigables durante el live, dejaron ver que la relación entre los OV7 continúa distante, pues cuando les preguntaron por Lidia, Érika dijo: “No sé, yo creo que en su casa”, mientras que Mariana intentó dar más detalles sobre su compañera de OV7: “Lidia el fin de semana se fue a Acapulco, ahorita debe estar en su casa”.

¿Cómo van las cosas entre los OV7?

Mariana y Érika aprovecharon esta charla para dejar en claro que el fin de su sociedad empresarial nada tiene que ver con los conflictos con la agrupación: “Antes de que digan que si nos peleamos, que si lo de OV7, no”. Sobre ese tema, dejaron claro que ya hubo un acercamiento: “Ahorita nos están preguntando que, ¿qué ha pasado con lo de OV7? Acuérdense que cuando tengamos que hablar de los OV7 seremos los siete juntos. Estamos en pláticas, estamos poniéndonos de acuerdo, porque somos un equipo grande, no sólo somos los 7, hay mucha gente involucrada y estamos en eso”. Por último, Mariana aseguró que todos los integrantes tienen la disposición de realizar este tour tan esperado por sus fans: “Todos queremos hacer la gira”, finalizó.