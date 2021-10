JBalvin regala una dosis de ternura con la nueva foto al lado de su hijo Río

Para JBalvin su familia es lo más sagrado, por esta razón, poco ha querido revelar de su nueva faceta como papá de Río, su primogénito. A poco más de tres meses del nacimiento del niño, el pequeño ya es toda una celebridad en las redes sociales de su famoso padre donde, esta tarde, causó revuelo al aparecer en una imagen con la que el cantante dejó claro que, con tres meses de edad, su bebé ya comparte su estilo. Aunque el colombiano no ha publicado imágenes del rostro de su hijo, sí ha dejado ver algunos aspectos de su rol paternal, como lo hizo esta tarde que compartió dos instantáneas donde aparecen las piernas regordetas del bebé quien, a su corta edad, ya tiene los tenis que su papá diseñó de la mano de la conocida firma de calzado deportivo, Nike.

El reguetonero regaló una dosis de ternura a sus seguidores al captar estas fotos en las que ambos aparecen luciendo tenis idénticos: “El real equipo 3 meses rompiendo juntos. Mi mejor amigo”, escribió como descripción de este post con el que generó poco más de un millón 300 mil likes. Esta publicación llamó la atención de varios amigos famosos del cantante como Maluma y Ricardo Montaner que aplaudieron el papel de papá que JBalvin está desempeñando con el pequeño Río.

Aunque tanto el colombiano, como su novia Valentina Ferrer, han sido muy respetuosos con la identidad de su hijo, sí han compartido algunas imágenes con su bebé, cuidando su privacidad, tal como ocurrió hace unas semanas cuando el reguetonero compartió una historia donde lo vemos empujando la carriola de Río, en el aeropuerto de Nueva York, ciudad a la que viajó, en compañía de su familia, para acudir a la MET Gala. Aunque intenta disfrutar de su paternidad en privado, también se ha mostrado abierto a compartir algunos detalles.

En ese sentido, hace unas semanas, durante una entrevista con el actor puertorriqueño, Chente Ydrach, JBalvin habló como nunca de su hijo: “A penas llevo dos meses, ya empieza a haber una conexión con la mirada, como que ya conecta, te sonríe, pero hasta ahí, me falta entender más, aprender más, pero el alma sonríe. También es una gran responsabilidad porque yo, realmente, no quiero ser su padre -aunque a la madre de mi hijo no le gusta lo que yo digo-, mucha gente tiene padre y lo ve con la figura de un dictador y uno por los dictadores no hace nada, pero por los mejores amigos uno se hace matar”, explicó.

En ese sentido, el cantante aseguró que busca crear con Río una relación de confianza y amor: “Es lo que quiero, que sea mi mejor amigo”. Sincero, reconoció: “Yo creo que mi mejor amigo nació hace dos meses”. JBalvin habló también del proceso creativo de la canción Río: “Para mí, es el beat del corazón de mi hijo. Fuimos a la ecografía y grabé los latidos de Río”, fueron los latidos del bebé lo que terminaron en convertirse la melodía de este tema donde inmortalizó su amor: “Todo eso es parte de la creatividad, entonces, cuando mi hijo crezca y tenga la oportunidad de escuchar esa canción, le voy a decir: ‘Mira, esa canción te la hice antes de que nacieras con el sonido de tu corazón’ y eso es arte, es expresión, es atreverse”, confesó.