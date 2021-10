Danna Paola alza la voz: ‘Yo no me dejo maltratar, ni por un novio, ni por nadie’ La cantante utilizó su cuenta de Twitter para hacer una crítica a una nota falsa que se publicó sobre ella

Pocas veces Danna Paola presta atención a las notas que se publican sobre su vida personal en los medios; sin embargo, cuando se requiere, la cantante no duda a la hora de alzar la voz y defenderse, tal como ocurrió esta tarde que utilizó su cuenta de Twitter para contestar a la publicación de circulación nacional que difundió una nota sobre el supuesto noviazgo entre Danna y el también cantante Alex Hoyer. A través de dos mensajes, la también actriz dejó claro que este tipo de artículos fomentan la violencia de género. Esta no es la primera ocasión que utiliza sus redes sociales para responder a las noticias falsas que se generan en torno a su vida privada y su carrera.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En medio del éxito que está teniendo su nuevo sencillo Caprichosa, Danna escribió tajante: “Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista, sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares. Yo no me dejo maltratar, ni por un novio, ni por nadie”. En otro tuit, Danna habló de la violencia a la que este tipo de publicaciones incitan este tipo de notas sin fundamento: “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”, pidió a sus más de 5 millones se seguidores en Twitter, donde, rápidamente, su reacción se viralizó y el apoyo de sus fans se hizo presente.

VER GALERÍA

Aunque Danna no ha querido hacerlo oficial, desde el verano pasado ha sido captada muy cercana con el cantante Alex Hoyer, con quien fue fotografiada en situación cariñosa durante unas vacaciones en Ibiza. Después de aquel viaje el joven se convirtió en uno de los invitados más especiales al cumpleaños número 26 de la cantante quien, por esas fechas, concedió una entrevista al programa Ventaneando donde habló de su cercanía con Alex: “Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no?, le contó a Linet Puente.

¿Cómo cuida su vida privada?

En esa conversación, la actriz de Élite reveló por qué prefiere ser muy cuidadosa a la hora de compartir detalles de su vida privada: “Es muy simpático porque yo digo: ‘Toda mi vida está en Youtube, algo tengo que quedarme para mí, porque no quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial”, explicó. Danna también aprovechó para hablar de Alex: “La vida te presenta personas y para mí Alex, de verdad, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón (…) la estamos pasando bien”, admitió.

VER GALERÍA

Danna Paola reveló que otras de las razones por las cuales no comparte detalles de su vida privada es por qué todavía no es momento y aseguró que cuando encuentre al príncipe azul lo gritará a los cuatro vientos: “Cuando ya me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras, relax, yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí, pero es un gran niño, súper talentoso”, explicó. Antes de estas declaraciones, la cantante ya había hablado en Latinx Now!, sobre esta supuesta relación con Boyer: “Puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro… ¡no!”, comentó entre risas la cantante.